L’identità nazionale è un’invenzione

Palestina : se L’identità nazionale è ferocemente repressa - quella religiosa si fa invincibile : [English version] In dieci anni, non mi era mai capitato. In fondo al 218, il pullman che collega Ramallah a Gerusalemme, tre ragazzi, tre liceali in Nike e zainetto, hanno tirato fuori una chitarra. E hanno iniziato a suonare. Un uomo si è girato, subito, e gli ha detto di fermarsi: la radio era sintonizzata sul Corano. Non che fosse ora di preghiera: ma gli ha sbraitato contro che era haram, che era proibito. Che era un affronto. “E non ...