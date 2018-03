LG G5 | G6 | LG V20 e V30 confermato l’aggiornamento ad Android Oreo da T-Mobile

Android 8.0 Oreo in arrivo su LG G6 - G5 - V30 - V30+ e V20 secondo T-Mobile : LG G6, G5, V30, V30 Plus e V20 riceveranno Android 8.0 Oreo secondo l'operatore statunitense T-Mobile, ma non abbiamo ancora indicazioni sulle possibili date di inizio della distribuzione: probabilmente i primi a ricevere la nuova release saranno gli smartphone più recenti. L'articolo Android 8.0 Oreo in arrivo su LG G6, G5, V30, V30+ e V20 secondo T-Mobile è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.