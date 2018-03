L’ex spia russa Sergei Skripal e la figlia avvelenati col nervino  

Regno Unito - L’ex spia russa Skripal e la figlia avvelenati con un agente nervino. Scotland Yard : “Volevano ucciderli” : Per avvelenare l’ex spina russa Sergei Skripal e la figlia Yulia è stato utilizzato un agente nervino. “Un tentativo di omicidio”, secondo i vertici di Scotland Yard che si basano sulle prove mediche e chimiche, oltre che sui sintomi mostrati dalle vittime, ritrovate domenica riverse su una panchina vicino a un centro commerciale a Salisbury. Il responsabile dell’antiterrorismo Mark Rowley si è limitato a dire che la ...

“Mi dispiace ma…”. Omicidio Loris Stival - Veronica Panarello choc : la lettera dal carcere e la risposta alL’ex marito Davide : Ha parlato in esclusiva a ”Quarto Grado”, Davide Stival, padre del piccolo Lorys, secondo l’accusa ucciso dalla madre Veronica Panarello, attualmente a processo nell’ambito del secondo grado, dopo la condanna a 30 anni di reclusione. A distanza di oltre tre anni da quel terribile delitto, il padre del piccolo ucciso ha deciso si raccontare il suo grande dramma nel libro dal titolo ”Nel nome di Lorys”, ...

Francesco Monte - che ritorno! Lo scatto che spiazza i fan : L’ex naufrago pubblica una foto sui social - ma un dettaglio non passa affatto inosservato. Fare due più due - per gli utenti - è immediato : Che ci sia un ritorno di fiamma all’orizzonte per Francesco Monte? No, niente Cecilia Rodriguez, dalla quale la separazione pare essere ormai definitiva. Parliamo infatti di un possibile ritorno dell’ex naufrago, che ha lasciato l’Isola dei Famosi da poco, negli studi di Uomini e donne. A far nascere il sospetto è stato il diretto interessato che ha mostrato uno scatto realizzato all’interno dei camerini degli ...

“Cicciolina all’Isola dei Famosi per sostituire Eva Henger” : la clamorosa proposta - arrivata con una telefonata - che ha spiazzato tutti - compresa L’ex pornostar. Tutto vero? Ecco come sono andate le cose (e cosa c’è dietro la sorprendente notizia) : Tutto si può dire fuorché questa prima parte di Isola dei Famosi 2018 sia stata avara di sorprese per gli spettatori. Tra violenti nubifragi, capanne in fiamme, liti, accuse ed eliminazioni a sorpresa, annoiarsi è stato praticamente impossibile, sempre che si riescano ad accettare a cuor leggero le logiche che governano i reality show. E così quando si è diffusa inizialmente questa notizia, abbastanza assurda in sé e per sé, c’è ...

Isola dei Famosi - Francesco Monte lo annuncia così - senza mezzi termini. Succederà nella prossima puntata del reality ma L’ex naufrago ha deciso di rivelarlo in anticipo. E ha spiazzato tutti : Isola dei Famosi, il droga-gate continua. nella scorsa diretta, quella di lunedì 5 febbraio 2018, ci sono stati due eventi chiave: l’abbandono di Francesco Monte e il ritorno in Italia di Eva Henger. Il primo, a inizio puntata, ha fatto sapere che, appena uscito dal reality, si sarebbe dedicato a risolvere questa situazione delicatissima al suo rientro in Italia ma nelle sedi opportune. Francesco aveva sottolineato, inoltre, che non ...

“Me l’ha fatta troppo grossa”. Sonia Lorenzini senza freni : tremano i muri. La storia con Emanuele Mauti aveva fatto sognare : “La coppia più bella uscita da Uomini e Donne!” - ma le cose erano diverse. L’ex tronista spiattella la verità inconfessabile : Un amore nato dietro le telecamere, ma in cui tutti avevano creduto. Poi è arrivata la fine della storia e la delusione del pubblico di Uomini e Donne si tagliava con il coltello. Solo 10 mesi di relazione, non moltissimo, eppure Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti erano entrati nel cuore di tutti. Lo scorso dicembre hanno annunciato la fine della storia, ma tutto è rimasto avvolto nel più fitto mistero e nessuno sapeva i reali motivi del ...