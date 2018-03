L' Europa dopo il voto dà più tempo all' Italia

PSG-Real Madrid - sentenza Merengues! Per i parigini addio all’ Europa dopo un mercato da oltre 400 milioni : PSG-Real Madrid, sentenza Merengues! Per i parigini addio all’ Europa dopo un mercato da oltre 400 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... PSG-Real Madrid- Il Real Madrid espugna il Parco Dei Principi per 2-1, e vola ai quarti di finale di Champions League. sentenza CR7 e gol di Casemiro, quest’ultimo spesso oscurato dalla qualità totale degli ...

Azionario Europa : auto sotto pressione. BMW - Daimler e Renault giù dopo nuove minacce Trump : La minaccia di una guerra commerciale tra gli Stati Uniti e l'Unione europea mette sotto pressione nella sessione odierna i titoli delle case automobilistiche: sotto pressione le quotazioni di BMW, ...

Elicotteri Leonardo - dopo l'ordine cinese commesse in Europa e Asia da 140 mln : dopo la maxi-commessa cinese di oltre 120 milioni di euro per 26 Elicotteri, Leonardo incassa altri tre ordini per 17 velivoli in Europa del valore complessivo di 140 milioni durante la manifestazione ...

Marco Casoni - Dondup - : «Dopo l'Europa apriamo a Medio Oriente - Corea - Giappone e Usa» : ... coordinato da Vanna Quattrini , la collezione di Dondup per il prossimo inverno parte dai capi iconici dello sportswear, rielaborati con un'immagine grintosa, ispirata al mondo dello sport, e con ...

Diesel - motori vietati in Europa?/ Dopo Roma - anche Milano verso lo stop dal 2030 : motori Diesel vietati in Europa? L'annuncio di Virginia Raggi apre il dibattito: mentre Greenpeace esulta, i grandi gruppi automobilistici riflettono sull'abbandono in futuro del gasolio(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:05:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'L'Atalanta vuole rifarsi dopo l'eliminazione dall'Europa League' : L'estetica lascia il tempo che trova per Max Allegri, pragmatico al limite della politica aziendale del 'Vincere non è importante ma l'unica cosa che conta'. 'Alla fine di tutto conta solo scrivere il nome nell'albo d'oro. Tra vent'anni nessuno si ricorderà di un palo o un'...

Al via il tour di Diodato in Italia e in Europa dopo Sanremo 2018 : tutte le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate le date del tour di Diodato, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con il brano Adesso insieme a Roy Paci. Diodato e Roy Paci si sono presentati insieme alla kermesse ligure, per un'accoppiata vincente che ha conquistato la critica e il cuore degli ascoltatori. La canzone Adesso è risultata all'ottavo posto ella classifica finale del Festival di Sanremo. Rivelazione cantautorale dell'ultimo Festival di Sanremo, ...

Atalanta - l’annuncio di Percassi su Gasperini dopo l’eliminazione in Europa League : Ad un passo dalla clamorosa impresa, l’Atalanta ha accarezzato per lunghi tratti la qualificazione agli ottavi di Europa League contro il Borussia Dortmund, la squadra di Gasperini era passata in vantaggio con Toloi, poi la beffa nel finale, una competizione che rimane comunque strepitosa per l’Atalanta. Ecco le parole di Percassi al termine della partita sull’attuale tecnico nerazzurro Gasperini: “è un grande allenatore, ...

Il Milan profuma d’Europa : dopo Natale è squadra da vertice : Il Milan profuma d’Europa: dopo Natale è squadra da vertice Forse, serviva proprio arrivare a Natale. Quel giorno, dopo la netta sconfitta di San Siro con l’Atalanta, il Milan di Gattuso è finalmente nato. Continua a leggere L'articolo Il Milan profuma d’Europa: dopo Natale è squadra da vertice sembra essere il primo su NewsGo.

Napoli - Sarri/ Europa League - furia dopo il Lipsia : "Non abbiamo onorato la maglia" : Napoli, Sarri imbufalito con la sua squadra dopo la sconfitta contro il Red Bull Lipsia per 1-3 al San Paolo, andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2017/2018.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 01:36:00 GMT)

M5S Europa - dopo Borrelli anche Moi lascia : Manca ancora l'ufficialità, ma la delegazione grillina al Parlamento Ue è in procinto di perdere un nuovo pezzo. 'Giulia Moi è fuori', spiega una fonte pentastellata, ci sarebbe quindi un secondo ...

Elezioni - Minniti licenzia Renzi Il segretario Pd spedito in Europa Verso un Gentiloni-bis dopo le urne : Berlusconi alleato di Renzi? Forse lo vorrebbe ma il segretario dem non si alleera' mai con lui. "Semmai pensa che Berlusconi avra' Verso il Partito democratico un comportamento neutrale. E' possibile che questo avvenga ma certo non di piu'". Cosi' il ministro dell'Interno, Marco Minniti, Segui su affaritaliani.it

Kurz : Ue faccia economia dopo Brexit - tagliare fondi a Est Europa : Vienna, 5 feb. , askanews, Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha espresso la propria contrarietà a un aumento dei contributi degli Stati membri al bilancio dell'Unione europea dopo l'uscita del ...