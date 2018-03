huffingtonpost

: Le ragioni di un Mezzogiorno diventato 'opposizione nazionale' - TutteLeNotizie : Le ragioni di un Mezzogiorno diventato 'opposizione nazionale' - giorgiansa : RT @HuffPostItalia: Le ragioni di un Mezzogiorno diventato 'opposizione nazionale' - HuffPostItalia : Le ragioni di un Mezzogiorno diventato 'opposizione nazionale' -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Le elezioni del 4 marzo sono state vinte da due forze politiche, radicate in precise macro aree del paese: la Lega al Nord, il M5S al Sud. L'affermazione neldel Movimento guidato da Di Maio si è accompagnata al netto ridimensionamento, quando non proprio al crollo, dei partiti percepiti come "establishment".Nel giro di dieci anni, dal 2008 a oggi, l'impatto della crisi economica ha ridisegnato la geografia socio-politica del, passato da tradizionale area di radicamento e serbatoio di voti delle forze di governo a "".Le elezioni dell'aprile 2008, vinte dal centro-destra di Berlusconi, e quelle del febbraio 2013, molto più incerte, sono state forse le ultime a definire in queste regioni un consenso politico di natura clientelare, costruito da "mediatori" locali e sostenuto dalla spesa pubblica.Segnali precisi di un cambiamento ...