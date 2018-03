Le donne non sono fatte per essere fermate

Greenpeace aderisce alla Giornata Internazionale delle donne : “Non c’è giustizia ambientale senza giustizia di genere” : Greenpeace Italia aderisce – per il secondo anno consecutivo – allo sciopero indetto dal movimento “Non Una di Meno” per l’8 marzo, Giornata Internazionale delle Donne. Lo fa invitando tutte le Donne e gli uomini a scioperare dal lavoro produttivo, riproduttivo e di cura, e a mostrare l’adesione allo sciopero appendendo bandiere colorate negli uffici e utilizzando l’hashtag #Iosciopero. Greenpeace partecipa al corteo che sfilerà per ...

Festa della donna : perché le donne non denunciano i loro aggressori : In occasione della Festa della donna è doveroso far conoscere l’altro volto di questa ricorrenza… quello delle donne vittime di violenza che, spesso, hanno paura di denunciare. Tante le motivazioni: alcune hanno paura di non essere credute (una domanda molto frequente di una vittima di violenza è: “Io come faccio a dimostrare che effettivamente ho subito una violenza?”. Siamo purtroppo ancora intrisi di una cultura che tende a ...

Festa delle donne : anche Cappuccetto Rosso ti ricorda che la violenza non è amore : Protagoniste sono le fiabe trasposte nel mondo di oggi, con delle eroine determinate e capaci di dire no. Come Cappuccetto Rosso ad esempio: cosa farebbe oggi davanti al lupo? Come hai visto nel ...

“Festa delle donne - sciopero dei mezzi”. 8 marzo - come non rimanere a piedi o bloccati in stazioni - aeroporti e pensiline. Stop di aerei - bus e treni : sarà caos : Avrà una durata di 24 ore lo sciopero generale indetto per l’8 marzo dai sindacati di base in tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero, organizzato in concomitanza della Festa della Donna, coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale, aereo e ferroviario con possibili disagi per i passeggeri. Vediamo, nel dettaglio, tutte le informazioni utili per chi deve mettersi in viaggio nella giornata dell’8 marzo. Il Gruppo ...

'Non venite a raccontarmi che le donne non hanno la stoffa degli eroi'. Arriva il 2 di 'Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli' : Non mancano le italiane, come la politica Emma Bonino, l'architetto e designer Gae Aulenti - che sin da piccola non sopportava le macerie - la sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini, l'astronauta ...

Uomini e donne / Mariano Catanzaro non convince : "Non cerca una donna ma...." (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: Sara Affa Fella nella bufera dopo il bacio e l'esterna con Lorenzo Riccardi. Dall'8 marzo, in edicola, arriva il magazine.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 16:27:00 GMT)

Uomini e donne - Gemma Galgani contro Tina Cipollari : 'Non torno con Giorgio per colpa sua. Mi vuole vedere chiusa in un ospizio' : 'Senza dubbio è un ostacolo per una sua riconciliazione con Giorgio'. Una delle cause del mancato ritorno di fiamma fra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nella trasmissione di Maria De Filippi sarebbe ...

8 marzo : il sondaggio - alle donne 24 ore non bastano - 80% in affanno : Equilibriste a cui le giornate di 24 ore non bastano più. Conciliare gli impegni di madre, moglie, figlia e lavoratrice rappresenta una sfida per le donne moderne, moltiplicando stress, ansia e insoddisfazione. Lo rivela un sondaggio Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico) realizzato per l’AdnKronos Salute in vista dell’8 marzo, cui hanno partecipato circa 500 donne: l’80% vive con difficoltà il fatto di ...

Prevenzione : 5 esami che le donne non devono mai dimenticare : Un vademecum tutto al femminile, firmato dai medici dell'Humanitas San Pio X di Milano che aprono a test gratuiti per una settimana

Stefano Guglielmini / Nuova esterna con Nilufar : spunta il dettaglio che non piace al web (Uomini e donne) : Stefano Guglielmini è l'imprenditore napoletano che ha stregato Nilufar Addati. Fra i due, però, non mancheranno gli screzi, che prossimamente...(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 21:20:00 GMT)

“Ti sei rifatto - dicci la verità!”. Attacco frontale ad Alex di Uomini e donne. Le ultime foto apparse sui social hanno destabilizzato i fan che non si sono di certo fatti sfuggire quel dettaglio. La sua risposta - però - è arrivata subito e ha detto tutto : L’ex tronista del Trono Gay Alex Migliorni ha voluto rispondere a chi, sui social, lo avrebbe accusato di essere ricorso segretamente alla chirurgia estetica. Alex è rifatto? In molti se lo sono chiesto. Ad insospettire gli utenti, di fatto, sarebbero state le labbra di Alex, sembrate a questi ultimi un po’ più gonfie del solito. Una volta tirato in ballo l’ex protagonista di Uomini e Donne ha allora messo in pubblica piazza la verità, ...

“Non ti sei regolata!”. Uomini e donne - i fan contro Sara per ‘quel’ dettaglio. “Non riesco nemmeno a guardarti” - dice Lorenzo prima di baciarla in esterna e - in quel preciso istante - in rete si scatena il caos : critiche a non finire per la tronista : Uomini e Donne, come di consueto la nuova settimana comincia con il trono classico. Quindi Sara, Nilufar, Nicolò e Mariano. Ma la parte più succosa riguarda la prima tronista, la Affi Fella che, come dicevano le anticipazioni, ha baciato Lorenzo Riccardi. Ma sono andate in onda anche le esterne con altri due corteggiatori, Nicolò Fabbri e Luigi Mastroianni. Il primo ha organizzato un giro sul quad, ma la tronista ha voluto evitare e ...

Uomini e donne - Alex Migliorini rassicura : “Non ho nulla di grave” : Alex Migliorini di Uomini e Donne fa preoccupare i fan Per i pochi che non lo sapessero Alex Migliorini è stato il secondo tronista gay nella storia di Uomini e Donne. In quella circostanza si è innamorato perdutamente del corteggiatore Alessandro D’Amico, arrivando a sceglierlo. E a distanza di mesi da quell’importante passo i due sono tornati qualche settimana fa in studio per annunciare che presto andranno anche a convivere. Una ...

Uomini e donne - bacio tra Lorenzo e Sara : il dettaglio che non piace : Uomini e Donne, l’esterna del bacio tra Lorenzo e Sara non piace: il dettaglio che non passa inosservato Pioggia di critiche per l’esterna tra Lorenzo e Sara che è andata in onda oggi, 5 Marzo 2018. I telespettatori di Uomini e Donne sono rimasti a dir poco senza parole. Le immagini trasmesse nello studio di […] L'articolo Uomini e Donne, bacio tra Lorenzo e Sara: il dettaglio che non piace proviene da Gossip e Tv.