Le 10 più ridicole bufale di WhatsApp

Tutte le scuse più ridicole. Chi accusa il fidanzato e chi scappa in Marocco : Roma - And the winner is... È arrivato l'oscar assoluto per la migliore scusa a cinque stelle. Nella sceneggiata dei rimborsi imboscati Giulia Sarti sbaraglia i rivali e conquista il podio giustificando i mancati bonifici con un perfido complotto ordito dall'ex fidanzato. Meglio di Giarrusso con il bancario ubriaco, altro che Maurizio Buccarella con i versamenti bloccati perché troppo cari. La deputata riminese racconta al mondo che è ...

Elezioni 2018 - ecco le promesse più ridicole dei principali candidati : Il 4 marzo 2018 si sta avvicinando e con esso le Elezioni politiche. La campagna elettorale, ormai permanente, ovviamente sta infervorando in questi giorni in un crescendo che arriverà fino a quella data. Del resto, sebbene il media dominante oggi sia il web, la Tv ha ancora un suo peso, tant’è che secondo qualche indagine politica, nelle due settimane precedenti il giorno delle Elezioni, fa ancora la differenza. I telespettatori danno peso a ...

Lemond : "Froome? Le scuse più ridicole" : Il gruppo vuole una applicazione equa delle regole, se queste non vengono seguite si danneggia lo sport. Dire che il salbutamolo non migliora le prestazioni è vero solo se lo si usa come prescritto: ...