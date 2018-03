Lazio | Simone Inzaghi alla vigilia di Europa League Ecco come battere la Dnamo

Lazio-Juve - la moglie di Simone Inzaghi furiosa contro il Var! FOTO] : Lazio-Juve, la moglie di Simone Inzaghi furiosa contro il Var. Gaia Lucariello, ha espresso il proprio parere sulla decisione del direttore di gara Banti di non comminare il rigore in favore della Lazio per atterramento di Lucas Leiva da parte di Benatia. La Lucariello fa riferimento al mancato intervento del Var, una decisione che di certo farà molto discutere dato che ha pesato in maniera enorme sulla gara. Sul punteggio di 0-0 il penalty ...

Lazio-Juventus - la conferenza stampa di Simone Inzaghi LIVE : Dimenticare la Coppa Italia e trovare subito il riscatto: questo è l'obiettivo della Lazio di Simone Inzaghi, eliminata mercoledì ai rigori dal Milan e ora subito chiamata a riconfermarsi in ...

Lazio meglio di Napoli - Real Madrid - Chelsea e Bayern Monaco : numeri clamorosi per la squadra di Simone Inzaghi : La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, la squadra di Simone Inzaghi occupa la quarta posizione nel campionato di Serie A e ad oggi sarebbe qualificata per la Champions League, merito anche e soprattutto del tecnico biancoceleste che è già diventato un big. La Lazio può contare su alcuni numeri importanti, in particolar modo il ‘terzetto’ di attaccante biancoceleste ha Realizzato più gol di quelli di Napoli, Real ...

Lazio - De Vrij ed il mancato rinnovo : Simone Inzaghi commenta così : Importante successo in campionato per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi ha avuto la meglio del Verona, passo in avanti per la qualificazione in Champions League, ecco le parole del tecnico ai microfoni di Mediaset Premium: “sapevamo che sarebbe stata una gara molto importante ma ero fiducioso perchè in questi giorni i ragazzi avevano lavorato bene. Li ho visti concentrati ma gli avevo detto di rimanere sereni. Stasera non era facile ...

Lazio - caso Felipe Anderson : ecco l’ultima decisione di Simone Inzaghi : La Lazio è reduce dal pesante ko sul campo del Napoli, la squadra di Simone Inzaghi non sta attraversando un buon momento. Negli ultimi giorni i biancocelesti hanno dovuto fare i conti inoltre con il caso Felipe Anderson, il calciatore non è stato convocato per la gara contro gli azzurri dopo le incomprensioni con l’allenatore. Adesso la ‘punizione’ sembra essere finita, nella giornata di oggi il brasiliano tornerà ad allenarsi ...

Lazio - tensione tra Simone Inzaghi e Felipe Anderson? Solo un confronto : La differenza tra un ragazzo e un uomo è - anche - il saper gestire i momenti di crisi. Trasformarli da ostacoli in opportunità. E' questo il bivio di fronte al quale si trova Felipe Anderson che, ...

Simone Inzaghi - il retroscena : dopo Lazio-Genoa - quasi rissa con Felipe Anderson : Brutta partita e dopogara peggiore per Simone Inzaghi . dopo l'inattesa sconfitta della sua Lazio all'Olimpico contro il Genoa , secondo Sport Mediaset l'allenatore biancoceleste sarebbe stato protagonista di un durissimo faccia a faccia con un suo giocatore, il brasiliano Felipe Anderson . I due avrebbero addirittura sfiorato la rissa.

Lista Uefa Lazio - ecco le scelte del tecnico Simone Inzaghi : Lista Uefa Lazio, ecco le scelte del tecnico Simone Inzaghi – La Lazio si prepara ad essere protagonista in Europa League, in campionato e Coppa Italia la squadra di Simone Inzaghi sta affrontando un percorso molto importante. Nessun taglio eccellente presente anche l’ormai recuperato Felipe Anderson ed il neo arrivato Caceres, l’ex Juventus si candida a diventare un calciatore inamovibile per la difesa. Lista Uefa Lazio, ecco ...

Simone Inzaghi - furia in campo contro Cutrone : 'Bravo - l'hai...'. Gol di mano - veleno in Milan-Lazio : È un Simone Inzaghi furioso quello che abbandona il campo di San Siro dopo la sconfitta 2-1 della sua Lazio contro il Milan . Il primo gol dei rossoneri è di Patrick Cutrone , che però ha spinto la ...