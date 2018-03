Lazio | Nani ci spera | tra la maglia da titolare e quel riscatto da trattare

Lazio - le riveLazioni di Peruzzi : De Vrij - Nani e Felipe Anderson : Campionato fantastico per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi si prepara per la gara di Coppa Italia contro il Milan con l’intenzione di raggiungere la finale. Importanti indicazioni da parte del club manager della Lazio Angelo Peruzzi ai microfoni di Radio Incontro Olympia: “Ho fatto una grande gaffe a Nyon, la Dinamo Kiev non è in Russia ma in Ucraina. Non sarà una sfida facile, ma poteva andare sicuramente peggio. Inzaghi dopo ...

Calciomercato Lazio - clamoroso Nani : vuole già lasciare i biancocelesti! : La Lazio sta attraversando il momento più delicato della sua stagione. I biancocelesti sono reduci da quattro ko consecutivi tra campionato ed Europa League ma, a cominciare da lunedì, dalla sfida con il Verona, la squadra di Inzaghi ha l’opportunità di tornare alla vittoria visto l’impegno non proibitivo. Nello spogliatoio però sembra essere scoppiato un nuovo caso, dopo quello legato a Felipe Anderson. Questa volta il protagonista ...

Europa League - Steaua Bucarest-Lazio 1-0 : le pagelle. Ottimo ingresso di Felipe Anderson - male Basta e Nani : La Lazio viene sconfitta nell’andata dei sedicesimi di Europa League dallo Steaua Bucarest. Decide una rete di Gnohéré, ma quanti rimpianti per i biancocelesti, che hanno avuto tantissime occasioni Strakosha 6: non ha colpe sul goal subito, visto che si trova Gnohéré tutto solo davanti a lui. Per il resto non deve mai impegnarsi Bastos 6: qualche leggera incertezza, a cui riesce sempre a rimediare. Nel complesso prestazione sufficiente ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Steaua Bucarest Lazio : l'occasione di Nani. Quote e ultime notizie live (Europa League) : PROBABILI FORMAZIONI Steaua Bucarest Lazio: Quote e le ultime notizie live. Atteso un ampio turnover sia tra i rumeni che in casa biancoceleste questa sera per l'Europa League. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 10:28:00 GMT)

Lazio - tutto sulla coppia Nani-Caicedo : Ultimo allenamento nella Capitale prima della partenza per la Romania, è andato in scena a Formello. Tornano i sedicesimi di Europa League e quindi anche il turnover: Vargic, De Vrij, Parolo, Marusic, ...

Lazio - c'è l'Europa League per recuperare il vero Nani : Luis Alberto resta a Roma, Felipe Anderson parte dalla panchina e a trascinare la Lazio tocca a Luis Nani. Il portoghese fiore all'occhiello del mercato laziale ha la chance per mettersi finalmente in ...

Steaua Bucarest-Lazio - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Inzaghi fa turnover - Nani e Caicedo possibili titolari in attacco : Riprende il cammino della Lazio in Europa League. I biancocelesti giovedì sera affronteranno in trasferta i rumeni della Steaua Bucarest nell’andata dei sedicesimi di finale. Una partita che potrebbe risultare subito decisiva e per questo sarà importante non commettere passi falsi. Andiamo quindi ad analizzare le scelte dei due allenatori per questa sfida. Partiamo dalla Lazio, con Simone Inzaghi che potrebbe optare per un turnover per dare ...

Lazio - Nani : 'Partita importante : vincere per aumentare la motivazione' : Ai microfoni di Premium Sport prima di Napoli-Lazio è intervenuto il giocatore biancoceleste Nani che ha anticipato così i temi della sfida: 'Questa è una partita molto importante per noi, è una partita che può far aumentare ...

Lazio - Immobile - Nani - Luis Alberto e Anderson restano a secco : Quattro punte e non sentirle: Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson e Nani. Per la prima volta Simone Inzaghi schiera contemporaneamente tutto il potenziale offensivo, escluso Caicedo. Succede al 70'...

PROBABILI FORMAZIONI / Lazio Genoa : protagonista Nani. Quote - ultime novità live (Serie A - 23^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Lazio Genoa: Quote, le ultime novità live per la partita di Serie A, 23^ giornata. Moduli e titolari in vista del posticipo all'Olimpico(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 12:48:00 GMT)

Lazio - Inzaghi : 'Leiva gioca - Luis Alberto può giocare mezzala. Nani e Felipe Anderson...' : Lui è innamorato del mondo Lazio, qui è la sua seconda casa, dà sempre tutto, in questi 2 anni sta avendo una continuità incredibile, ha grandi letture nelle partite in corsa, ha tanti anni ancora ...

Lazio - si lavora al riscatto di Nani : servono 10 milioni : Lazio, si lavora al riscatto di Nani: servono 10 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio, SI lavora AL riscatto DI Nani – La Lazio punta decisa su Nani. Il portoghese, ex Manchester United, si sta piano piano ritagliando il suo spazio tra le fila biancocelesti. L’AGENTE MENDES lavora PER IL riscatto Adesso il club di Lotito punta al ...

Calciomercato Lazio - Lotito a cena con Mendes : dal riscatto di Nani a tre nuovi nomi sul piatto : Calciomercato Lazio – In occasione del match vinto dalla Lazio con l’Udinese, in tribuna all’Olimpico era presente anche il noto procuratore Jorge Mendes. L’agente portoghese di Cristiano Ronaldo e Mourinho, tra gli altri, ha assistito alla gara dopidichè insieme a Lotito e Tare ha cenato in un ristorante romano. Tra le parti ci sono ottimi rapporti, molte le operazioni negli ultimi due anni: da Wallace a Pedro Neto e ...

PAGELLE / Lazio Udinese (3-0) : finalmente Nani! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018) : PAGELLE Lazio Udinese (3-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018, recupero della 12^ giornata. Vittoria netta dei biancocelesti che dominano con Felipe Anderson e Nani(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:54:00 GMT)