huffingtonpost

: 'Laziale non mangia maiale' con una svastica. Dopo Anna Frank con la maglia della roma, ancora un insulto - HuffPostItalia : 'Laziale non mangia maiale' con una svastica. Dopo Anna Frank con la maglia della roma, ancora un insulto - realvarriale : Il tifoso laziale Romagnoli segna il rigore decisivo che regala la finale a @acmilan contro @OfficialSSLazio, al te… - MementoFabiano : RT @HuffPostItalia: 'Laziale non mangia maiale' con una svastica. Dopo Anna Frank con la maglia della roma, ancora un insulto -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Ancora antisemitismo collegato al calcio nella capitale, in particolare anord. Una scritta 'non' accompagnata da unaè infatti da poco comparsa nel quartiere Fleming, in particolare a via Flaminia angolo via città di Cascia.Quello del Fleming è solo uno dei tanti casi di insulti dai contorni antisemiti di cui si stanno rendendo protagoniste le due tifoseriecapitale negli ultimi tempi: la più 'famosa' è la foto dicon la