L' atroce delitto di Luca Varani ricostruito in un docu-film televisivo

La vita in comunità su un battello - i video con le decapitazioni - le liti : la vita del genio killer Peter Madsen prima del suo atroce delitto : Un inventore folle Peter Madsen, cresciuto in una comunità su una nave, diventato celebre per i suoi sottomarini e ora in carcere per l'accusa di omicidio, dopo aver fatto a pezzi la giovane giornalista Kim Wall. La sua storia viene ripercorsa oggi dal Corriere che si sofferma sulla vita di quel "genio" e "killer" che a 46 anni è al centro di una feroce storia dell'orrore. I fatti finali sono noti: Kim voleva fare un reportage sul ...