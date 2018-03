L’appello dei fan per il nuovo tour di Vasco Rossi negli stadi | “Un pezzo di Massimo Riva

Riforma delle carceri - L’appello al Consiglio dei ministri : non sprecate l’occasione di un atto di civiltà : Per chi ha seguito le vicende dell’universo carcerario italiano degli ultimi decenni, oggi è la vigilia di un momento storico. È fissato per oggi un Consiglio dei ministri nel quale si compirà o si vanificherà per sempre lo sforzo di centinaia di intelligenze, entusiasmi e competenze che negli ultimi tre anni sono state al servizio della Riforma del sistema penitenziario. Era il 2013 quando la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato ...

Le facce dei migranti negli spazi elettorali - L’appello-provocazione “Vota per me” : Tranquillizziamo subito quelli che a malapena leggono i titoli degli articoli o che si soffermano a guardare frettolosamente le foto: Jasvir, Michael, Anayet, Mamhut, Zhang, Rahaman, Viltus e Ali non sono candidati. I manifesti che in questi giorni vedrete in molte strade d’Italia sono solo una provocazione: legata alla campagna elettorale, certo, ...

‘’Sono pentita…’’. Canna gate all’Isola dei famosi - Eva Henger lancia L’appello a Francesco Monte : accuse - difese e colpi bassissimi : ”Sono pentita. Non di aver detto la verità, ovviamente. Anzi, rivendico questa mia scelta. A posteriori, però, dando ragione ad Alessia (Marcuzzi, ndr), avrei agito in un altro modo”. Così Eva Henger torna a parlare dello scandalo che ha scatenato all’Isola dei famosi dove ha denunciato l’uso di marijuana da parte di Francesco Monte, che si è poi ritirato dal gioco ed è tornato in Italia per respingere le accuse. ...

Salute : 100mila morti l’anno per il veleno dei serpenti - L’appello di Medici senza Frontiere : Ogni anno si registrano “centomila morti evitabili“, che muoiono per il morso di un serpente, secondo l’organizzazione umanitaria Medici senza Frontiere, che lancia un appello per un accesso equo agli antidoti. La ong auspica in particolare “lo sviluppo di un sistema di finanziamento internazionale di approvvigionamento di sieri sicuri e di qualità. Per salvare vite c’è bisogno di mettere in piedi un meccanismo ...