La salute di Abu Mazen preoccupa Israele

Cannabis sotto accusa : l'abuso dà gravi problemi di salute mentale : L'uso della Cannabis può causare seri problemi di salute mentale secondo un nuovo studio pubblicato su Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. Molti consigliano la Cannabis per le sue presunte proprietà curative, ma da sempre altri studi mettono in guardia dai pericoli del suo utilizzo. I risultati che arrivano dagli studi ricercatori dell'Istituto nazionale per l'alcolismo e l'abuso di alcolici a Bethesda, nel Maryland, ...