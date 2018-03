La reunion degli One Direction è vicina | un indizio social di Liam Payne scatena i fan

I 5 Seconds of Summer desiderano la reunion degli One Direction almeno quanto te : I milioni di fan in tutto il mondo degli One Direction che sperano in un’imminente reunion ora hanno 4 “alleati” in più: i 5 Seconds of Summer! Andiamo per ordine: i 5 Seconds of Summer sono tornati con un nuovo singolo (“Want You Back”) e un nuovo tour, che farà tappa anche in Italia. [arc id=”f5968f57-4ad9-4afc-980d-12f0aedf1b77″] In questi giorni i ragazzi sono impegnatissimi con la promozione del ...

Super Bowl - Justin Timberlake : niente reunion degli *NSYNC - ma in compenso ha duettato virtualmente con Prince : Dopo aver visto per intero l’incredibile performance di Justin Timberlake all’halftime show del Super Bowl 2018, l’unica parola che riuscirai a pronunciare sarà “WOW”! via GIPHY Justin è tornato a esibirsi sul palco più ambito d’America 14 anni dopo lo scandalo del “nipple gate”: era il 2004 quando strappò il vestito di Janet Jackson (clicca qui per sapere esattamente cosa era accaduto). Il ...

Ed Sheeran si sposa? L’annuncio ufficiale e la speranza social nella reunion degli One Direction : Ed Sheeran si sposa, o forse no. Il cantautore ha annunciato sui social network il suo fidanzamento ufficiale e su Twitter impazza la voce di un imminente matrimonio. Non è detto, tuttavia è plausibile. Ed Sheeran è tra gli argomenti più cinguettati oggi, sabato 20 gennaio. Dopo aver dichiarato di utilizzare un vecchio Nokia come telefono cellulare e di non avere acquistato uno smartphone, Ed Sheeran torna a guidare i social network con ...

La reunion degli Oasis ostacolata dalla moglie di Noel? L’ultima provocazione di Liam Gallagher : L'ultima puntata della saga dei fratelli Gallagher ha per protagonista la moglie di Noel: secondo Liam sarebbe anche colpa sua se la reunion degli Oasis non è ancora avvenuta e probabilmente non avverrà mai. Dopo la tregua natalizia durata giusto il tempo di qualche giorno, i due ex Oasis sono tornati a darsele di santa ragione. Come sempre il più pungente dei due è Liam, il minore dei fratelli Gallagher nonché voce del gruppo rivelazione del ...