La nuova tecnica di Curiosity per trivellare Marte

Marte : nuova tecnica di scavo per Curiosity : Curiosity prosegue la sua attività investigativa a spron battuto, superando anche una défaillance del suo trapano. Proprio in questi giorni, il team della missione ha condotto il primo test di una nuova tecnica di scavo per ovviare al guasto di un componente che ha colpito i movimenti del trapano tra gli stabilizzatori. Il rover, dal suo arrivo nel 2012, ha usato lo strumento 15 volte per scavare il suolo del Pianeta Rosso e raccogliere campioni ...

Domenico Diele - la sentenza slitta al 12 marzo : chiesta nuova perizia tecnica : Era attesa per oggi la sentenza nei confronti di Domenico Diele, ma l’udienza è slittata al 12 marzo dopo la richiesta di una nuova perizia tecnica da parte del gup. L’attore 31enne la notte del 24 giugno dello scorso anno alla guida della propria autovettura travolse e uccise una donna di 48 anni, Ilaria Dilillo, che in sella al suo scooter percorreva la corsia nord dell’autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Montecorvino ...

Formula1 - l'analisi tecnica della nuova Red Bull RB14 : La RB14 è un'evoluzione della vettura dello scorso anno che, dopo un inizio di stagione veramente deludente, era riuscita a risollevarsi nella seconda parte di campionato. I problemi di correlazione ...

F1 - Mondiale 2018 : svelata la nuova Red Bull - una rivoluzione tecnica per puntare al titolo iridato : La prima delle tre grandi scuderie della Formula Uno ha mosso il primo passo. La Red Bull, infatti, ha presentato la sua nuova vettura edizione 2018 che dovrà portare in alto, ovvero a lottare per il titolo, Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Se, tuttavia, il buongiorno si vede dal mattino, c’è poco da sorridere per il team di Milton Keynes. La nuova monoposto, infatti, è stata presentata con oltre un’ora di ritardo dopo diversi ...

nuova Peugeot 208 2018 : opinioni - prezzo diesel e gpl - interni - dimensioni - consumi e scheda tecnica : Visto il clamore che ha suscitato il video di Peugeot Italia con Stefano Accorsi alla guida della Nuova Peugeot 208 2018, vediamo tutti i dettagli del nuovo modello. Nei paragrafi che seguono parleremo delle caratteristiche, della scheda tecnica, dei consumi e dei prezzi, senza dimenticarci delle opinioni degli utilizzatori del modello attuale. In aggiunta, apriremo una breve parentesi riguardo al nuovo modello, quello che è in dirittura ...

Salute - dall'Istc-Cnr nuova tecnica per curare disturbi neurologici : Roma, 18 gen. (askanews) Si chiama tIDS (stimolazione transcranica neurodinamica individuale) il metodo messo a punto da un gruppo di ricercatori dell'Istc-Cnr per regolare la stimolazione cerebrale ...