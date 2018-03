agi

: RT @Agenzia_Italia: La Norvegia utilizzerà #droni sottomarini per ripulire i fiordi dalla plastica - FRANCESC0PAGANO : RT @Agenzia_Italia: La Norvegia utilizzerà #droni sottomarini per ripulire i fiordi dalla plastica - Agenzia_Italia : La Norvegia utilizzerà #droni sottomarini per ripulire i fiordi dalla plastica -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Automobili, spazzatura e navi vichinghe. I fondali deinorvegesi, che richiamano a una natura lontana e incontaminata, possono essere in realtà nascondiglio per i tanti rifiuti prodotti dall’uomo. È questo il caso dell’insenatura sulla quale sorge la capitale del Paese, utilizzata per secoli per smaltire rifiuti, e che ora l’Autorità portuale di Oslo ha deciso dicon l’aiuto di droni. Una mappatura dei rifiuti, realizzata grazie a mezzi autonomi capaci di arrivare nei profondi fondali marini della zona, guiderà l’intervento di navi elettriche incaricate al recupero delle scorie più voluminose. "Testeremo i droni", ha detto Svein Olav Lunde, direttore tecnico dell'Autorità portuale di Oslo, perle "isole della spazzatura" sottomarine. Secondo Geir ...