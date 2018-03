La Mattel celebra l’empowerment femminili

Blastingnews

(Di giovedì 8 marzo 2018) In occasione della Giornata internazionale della donna, laha deciso direfemminile. Dopo la Barbie col burka, ecco che la bambola più famosa al mondo, torna a sorprenderci, vestendo abiti nuovi. Impronta rivoluzionaria per la bambola più famosa al mondo, la Barbie Laha deciso di creare 17 nuovi modelli ispirati a quelle donne che, con il loro lavoro, la loro determinazione e il loro coraggio, hanno segnato la storia. Le Barbie si dividono in due collezioni, le Insipiring Women, 3 modelli ispirati a figure storiche fondamentali: Frida Kahlo, pittrice e artista messicana, simbolo di forza e di attivismo femminile; Amelia Earhart, la prima aviatrice che riuscì ad attraversare l’oceano Atlantico e Katherine Johnson, matematica alla NASA che creò un team di sole donne. Gli altri 14 modelli appartengono alla collezione Shero (acronimo che combina le ...