La malattia e l’intrusione nella privacy del lavoratore per legge

(Di mercoledì 7 marzo 2018) di Paola Natale * Mala tempora currunt. Tralasciando quello che è ormai diventato un luogo comune, ossia l’annullamento dei diritti dei lavoratori e l’obnubilazione di tutte le conquiste, frutto di lotta e di coscienza di classe, appare evidente a tutti gli operatori del diritto come si sia verificata una completa spersonalizzazione del lavoro, o, più precisamente, dei lavoratori. Negli anni (dal 2003 in poi) abbiamo assistito ad una visione sempre più contrattualistica e civilistica del rapporto di lavoro, nel quale il prestatore d’opera non è considerato persona, con una propria sfera individuale che, anche incolpevolmente, rischia di ledere il sinallagma contrattuale. Mi riferisco alladel, considerata oramai un escamotage per “lazzaroni”. Inopinatamente esistono lavoratori che si ammalano, e purtroppo, anche seriamente. Recentemente, la stampa ha dato ampio ...