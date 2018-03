La Lega ha eletto al Senato l' amico nero che ti permette di dire che non sei razzista

Lega - Salvini eletto in Calabria. La sovranista esclusa : “Non ci interessano le poltrone”. “Terroni? Non è più la Lega di Bossi” : In Calabria la lega correva assieme al Movimento per la sovranità nazionale, i reduci della destra reggina che hanno governato la città e la Regione ai tempi dell’ex governatore Giuseppe Scopelliti. In riva allo Stretto, così, il Carroccio ha superato il 7% che ha consentito a Matteo Salvini di essere eletto senatore proprio con gli oltre 15mila voti raccolti nella provincia di Reggio. Voti che sarebbero dovuti servire a catapultare a ...

Balotelli contro il senatore nero eletto con la Lega : "Vergogna!!!" : E' un Mario Balotelli indignato quello che scrive su Instagram per commentare l'elezione del primo senatore...

Tony Iwobi - il primo Senatore di colore della storia della Repubblica italiana è eletto dalla Lega di Salvini : E’ la Lega, proprio da Bergamo dove ha raccolto il consenso più alto d’Italia, a portare per la prima volta in Parlamento un Senatore di colore: si tratta di Toni ChiKe Iwobi, 62 anni, da 25 militante del Carroccio, piccolo imprenditore nel settore della sicurezza e dei servizi informatici. Due lauree, vive con la moglie Lucia e i figli Elisabetta e Clifford (è anche nonno) a Spirano, centro di cinquemila abitanti della Bassa ...

Elezioni - Zagrebelski : “Legge elettorale fatta per non formare governo. Vittoria M5s e Lega? Colpo contro l’oligarchia” : “Il compito dei partiti è uscire dallo stallo facendo delle brave consultazioni, confrontando i programmi e discutendo del futuro del nostro paese, così ne usciremo fuori. Con questa legge elettorale era impensabile avere il nome del Presidente del Consiglio e la squadra di governo, questa legge elettorale è stata fatta apposta perché non fosse possibile ciò. Il Presidente della Repubblica ha il compito d tirar fuori le soluzioni ...

Elezioni 2018 - Di Maio al bivio : Lega o Pd? Analogie e differenze nei programmi elettorali : Lega e Movimento cinque stelle sono alle prese con i calcoli elettorali per stabilire chi potrebbe fare da supporto in vista di una maggioranza parlamentare. Matteo Salvini ha già chiarito che «governerà col centrodestra», ma deve raggiungere i numeri per farlo. Luigi Di Maio festeggia la nascita della «Terza repubblica», aprendosi ad appoggi esterni al movimento, incluso quello del Pd. Ma quali sono le combinazioni possibili ?...

La Lega fa il pieno di voti in provincia di Sondrio : Parolo eletto con il 60% : Lega straripante in provincia di Sondrio. Sua la percentuale più alta di preferenze alle politiche, fuori e dentro la coalizione, sua la migliore performance nei collegi del centrodestra con Ugo ...

Elezioni 2018 - il M5s cannibalizza il Pd e la Lega prosciuga Forza Italia. I flussi elettorali di Swg : A risultati ormai quasi definitivi, con M5s e Lega tra i vincitori delle urne, nella fotografia dei flussi elettorali scattata da Swg si vede il Movimento 5 Stelle, guidato da Di Maio e pronto a salire al Quirinale, che “cannibalizza” il Pd. E la Lega, guidato da Matteo Salvini. che prosciuga Forza Italia e recupera voti all’astensionismo. Per valutare i flussi in uscita dal Partito democratico – guidato al momento da Matteo ...

