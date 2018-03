La Juventus fa gola a Canale 5 tra l' audience e gli spot

Moviola serie A : Lazio e Juventus - manca un rigore per parte. Ünder - posizione regolare : ROMA - Ecco tutti gli episodi da Moviola degli anticipi della 27ª giornata di serie A, Lazio-Juventus e Napoli-Roma. Lazio-Juventus , Banti, DYBALA E LEIVA: manca UN rigore PER PARTE Dodicesima ...

Juventus - tegola Bernardeschi : 20 giorni di stop - poi altri esami. C'è il rischio operazione… : Juventus, tegola Bernardeschi: 20 giorni di stop, poi altri esami. C'è il rischio operazione… Juventus, tegola Bernardeschi- Potrebbe esser più grave del previsto l'infortunio occorso a Federico Bernardeschi in occasione del match tra Torino e Juventus. Un infortunio che lascerà fuori l'ex Fiorentina ...

Moviola : regolare il gol della Juventus - ma sul tocco di mano di Calabria... : Discreta la domenica della squadra arbitrale: nessuna svista importante e la Var ne ha evitate almeno un paio. Ci voleva però una sorta di Goal line per risolvere il rebus sul mani di Calabria. Torino-...

Juventus Tottenham/ La moviola : Higuain in fuorigioco - primo gol degli Spurs irregolare : Juventus Tottenham, la moviola: Higuain in fuorigioco, primo gol degli Spurs irregolare. Due errori grossolani per il fischietto tedesco Brych, in occasione della gara di ieri sera

Juventus - tegola per Allegri : Matuidi salta Tottenham e derby : TORINO - Anche gli esami clinici hanno confermato: Blaise Matuidi salterà Juve-Tottenham ma anche altre partite importanti e difficili come la trasferta di Firenze, il derby col Toro, la semifinale di ...

Infortunio Barzagli - tegola Juventus : il difensore si ferma nel riscaldamento : Infortunio Barzagli – Dopo la gara tra Verona e Roma continua il programma valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, un match di grande interesse è quello che metterà di fronte Juventus e Sassuolo, gara importante per i rispettivi obiettivi, in particolar modo la squadra di Allegri, in attesa della gara del Napoli, ha intenzione di tornare in testa alla classifica. Nel frattempo arrivano brutte notizie per il tecnico ...

Nainggolan - siluro all'amico Pjanic : "Facile vincere con la Juventus" : I due erano amici in giallorosso e continuano a frequentarsi. Ma il belga lancia una frecciata all'ex compagno in giallorosso

Roma - Nainggolan : 'Pjanic? Troppo facile vincere alla Juventus' : Roma - Radja Nainggolan torna a parlare della scelta del suo amico Miralem Pjanic di approdare alla Juventus : ' Per me - dice il centrocampista della Roma ai microfoni di Sky Sport - sarebbe Troppo semplice andare in una squadra che vince già da anni. A Torino vincere è normale. Invece io voglio essere protagonista, vincere qua a Roma contro la Juve sarebbe una doppia ...

Nainggolan torna a pungere : il rapporto conflittuale con la Juventus e le vittorie “facili” bianconere : Radja Nainggolan ha parlato delle scelte fatte nella sua carriera ed anche del parallelismo con l’amico Pjanic, il quale ha deciso di lasciare Roma per approdare alla Juventus. “Sono molto legato a lui e anche con la sua famiglia. Non posso dire che sia il mio migliore amico ma ci sentiamo e ci vediamo spesso, caratterialmente è un po’ come me, ci troviamo molto bene. Mi dice che sta bene, si trova in una società vincente, lo hanno ...

Nainggolan : 'Pjanic - troppo facile vincere alla Juventus' : TORINO - Radja Nainggolan dopo aver giurato amore eterno alla Roma, parla del suo amico ed ex compagno Pjanic : ' Sono molto legato a lui e anche con la sua famiglia. Non posso dire che sia il mio ...

Nainggolan - dalla lite con la moglie alle accuse alla Juventus : Radja a volte esce anche dal mondo virtuale, nel far parlare di sé. E' accaduto nell'aprile del 2014, quando a Cagliari si scatenò il putiferio per un'accesa lite tra lui la moglie Claudia - sfociata ...

Moviola Verona-Juventus : regolare quarto gol dei bianconeri ? Mazzoleni e Var impeccabili : Doppietta di Dybala, bianconeri a -1 dal Napoli (Video Gol) Verona-Juventus 1-3, le pagelle bianconere: Dybala super, Benatia e Matuidi preziosi Verona-Juventus diretta tv e live streaming, Serie A ...

Infortunio Pjanic - tegola Juventus : il comunicato del club bianconero : Infortunio Pjanic, il comunicato del club bianconero – Il 2018 ha portato in dote il sesto scudetto e la terza Coppa Italia consecutivi per la Juventus e per chiuderlo degnamente non può esserci altro risultato che la vittoria. Un risultato che in trasferta a Verona non è scontato ottenere, considerando che su 54 confronti in serie A, la Juve ha superato i gialloblu 30 volte, ma i dieci successi avversari sono arrivati tutti al Bentegodi. ...

Video/ Juventus Roma (1-0) : Nainggolan e quella lite... Highlights e gol della partita (Serie A 18^ giornata) : Video Juventus Roma (1-0): gli Highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18^ giornata del campionato di Serie A all'Allianz Stadium