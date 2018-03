La Juventus espugna Wembley e vola ai quarti di Champions

ilgiornale

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Impresa compiuta. Dybala e Higuain portano la Juve in paradiso e spediscono il Tottenham all'inferno. Sono bastate due prodezze degli argentini per archiviare il mezzo passo falso dell'andata (2-2 allo Stadium) e staccare il biglietto per idi. Lahatocon un 2-1 che ha messo gli "Spurs" con le spalle al muro. Dopo il vantaggio di Son al 39' del primo tempo, il Tottenham aveva dato l'impressione di poter controllare il match.Ma nella ripresa è arrivata la reazione dei bianconeri. Al 19' Lichtsteiner crossa dalla destra per Khedira che pesca Higuain che supera Lloris con una zampata di destro da distanza ravvicinata. Passano tre minuti e arriva il colpo fatale per il Tottenham di Dybala. Higuain lancia Dybala, il quale si presenta a tu per tu con Lloris e lo batte con sinistro di potenza. Con queste due ...