La guerra su dazi non piace a Cohn Il consigliere economico di Trump lascia l' incarico

Protezionismo - guerra dei dazi Usa-Europa : si dimette consigliere economico di Trump Cohn : L'ex banchiere di Goldman Sachs guidava all'interno dello staff presidenziale l'ala globalista, quella contraria a una stretta generalizzata sulle importazioni alzando in maniera indiscriminata dazi e tariffe

Stati Uniti - la guerra sui dazi continua : Mentre sembrano arrivare segnali di distensione sul fronte della politica internazionale , il dibattito sui dazi continua . Il dibattito sui dazi annunciati dal Presidente Trump continua. Il braccio ...

Dazi Usa : preoccupati di conseguenze guerra commerciale : "La nuova riforma fiscale ha dato una nuova spinta all'economia e non vogliamo certamente mettere a rischio ciò". Il protezionismo rappresenterebbe un fattore negativo per il dollaro, per l'...

guerra commerciale - Ue risponde a dazi Trump : tariffe del 25% su $3 - 5 miliardi di beni Usa : L'Unione europea avrebbe deciso di rispondere ai dazi doganali annunciati da Donald Trump, e starebbe preparando tariffe punitive contro prodotti Usa per un valore di 3,5 miliardi di dollari. ...

Pechino è pronta a reagire ai dazi di Trump. Ma non è sul piede di guerra : 'Né Usa né Europa - ha detto - hanno concesso a Pechino lo status di economia di mercato'. La Cina è da più parti accusata di fare concorrenza sleale privilegiando le proprie aziende e di aver creato ...

Usa - Trump : 'Sì ai dazi - non ci sarà una guerra commerciale' - : Durante un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente statunitense non indietreggia sulla decisione di imporre barriere all'importazione di acciaio e alluminio

Perché la guerra dei dazi di Trump è pericolosa : Per rimettere in equilibrio i mercati serve un dialogo costruttivo, in cui devono essere coinvolti Europa, Cina e Canada

Perché la guerra dei dazi di Trump danneggia anche gli Stati Uniti : In caduta i settori dell’auto e delle materie prime più esposti alle esportazioni verso gli Usa. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato le tariffe per difendere i produttori di casa ma in realtà ha tirato uno schiaffo a molti settori industriali statunitensi. Ai loro lavoratori. E forse alla sua stessa base elettorale...

Trump e la guerra commerciale : «Adesso dazi anche sulle auto Ue» : Sui vantaggi che l'economia a stelle e strisce possa tratte da questa guerra a colpi di dazi i pareri degli esperti si dividono: c'è chi teme che imporre l'uso di prodotti made in usa a svantaggio di ...

Perché la guerra dei dazi di Trump danneggia anche gli Stati Uniti : A Wall Street la guerra commerciale avviata da Donald Trump ha assunto subito i contorni di un boomerang. Per difendere i settori dell'acciaio e dell'alluminio , che negli Stati Uniti producono meno ...

guerra ai dazi Usa - ritorsione Ue : dai jeans alle Harley : BRUXELLES Più che semplice aria di Guerra commerciale, si tratta ormai alla disposizione delle mine nel campo. Europa, Canada, Cina , con molta cautela, , perfino Russia: Trump ha riunificato un ...

guerra ai dazi Usa - ritorsione Ue : dai jeans Levi's alle Harley : di Antonio Pollio Salimbeni BRUXELLES Più che semplice aria di Guerra commerciale, si tratta ormai alla disposizione delle mine nel campo. Europa, Canada, Cina , con molta cautela, , perfino Russia: ...

guerra dei dazi - per l'Italia in gioco oltre 650 milioni. Ma il rischio è l'effetto domino : Un'offensiva protezionistica che nelle intenzioni- o quanto meno nelle dichiarazioni - dovrebbe colpire la Cina, ma in realtà farà più male ad altri Paesi, dai vicini Canada e Messico all'Europa. ...

guerra ai dazi Usa - ritorsione Ue : dai jeans alle Harley : Gli Usa sono il più grande importatore di acciaio del mondo, principali fornitori Canada, Brasile, Corea del Sud. Poi ci sono Cina ed Europa. La sola Germania copre il 4% delle importazioni americane.