La data zero di Emma Marrone per Essere Qui tour 2018 a Jesolo | prezzi dei biglietti in

Maltempo - arriva Buran : ondata di gelo siberiano/ Previsioni meteo : a Milano neve e temperature sotto zero : Maltempo, arriva Buran: ondata di gelo siberiano. Previsioni meteo: a Milano neve e temperature sotto zero. Le ultime notizie: si mobilitano FS, RFI e Trenitalia (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 10:01:00 GMT)

VASCO ROSSI/ Concerti 2018 : in vendita i biglietti della data “zero” a Lignano : I biglietti della data zero a Lignano del nuovo tour “VASCOnonstop Live 2018” di VASCO ROSSI sono in vendita dalle 10 di oggi, venerdì 2 febbraio. (Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:00:00 GMT)

Polemica sui biglietti per la data zero di Vasco Rossi a Lignano a pagamento per il fan club - ma il soundcheck sarà gratuito : L'apertura delle prevendite dei biglietti per la data zero di Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro, che si terrà il 27 maggio, ha portato con sé una scia di polemiche relative al fatto che in occasione del tour VascoNonStopLive gli iscritti al fanclub che vogliano partecipare alla data zero dovranno pagare il biglietto come tutti gli altri. Il fatto che l'ingresso agli iscritti non sia gratuito come avvenuto in passato, ma vincolato all'acquisto ...

Prezzi dei biglietti per Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro - prevendite al via per la data zero del 27 maggio : Dopo l'ufficializzazione dell'evento, partono le prevendite per i biglietti per Vasco Rossi a Lignano Sabbiadoro: la data zero del #VascoNonStopLive si terrà nella cittadina friulana, allo stadio Teghil, domenica 27 maggio, aprendo la strada a quello che sarà il nuovo tour negli stadi italiani in scena a giugno a Torino, Padova, Roma, Bari e Messina. La vendita generale dei biglietti per Vasco Rossi a Lignano parte venerdì 2 febbraio, ma come ...

Ufficiale la data zero di Vasco Rossi a Lignano - il tour 2018 parte a maggio con la prova generale : Era già nell'aria da molto tempo, ma è finalmente diventata Ufficiale la data zero di Vasco Rossi a Lignano per il nuovo tour negli stadi che prenderà il via la pRossima primavera. Vasco Rossi si esibirà con la prova generale del suo #VascoNonStopLive nella cittadina friulana della provincia di Udine: il rocker di Zocca si esibirà sul palco dello stadio Teghil domenica 27 maggio, inaugurando così il tour che lo riporterà in giro per ...

Video della data zero di Nek Max Renga a Jesolo : un successo la scaletta dell’insolito trio artistico : I Video della data zero di Nek Max Renga confermano quanto ci saremmo aspettati alla vigilia. Una grande festa quella che ha inaugurato il progetto dedicato al trio, che parte ufficialmente con la data all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno attesa per il 20 gennaio. Il repertorio non manca, ed è quello composto da tutte le canzoni che abbiamo imparato ad apprezzare in questi lunghi anni di successi che i solisti del trio hanno condotto nel ...