La circolazione di treni | aerei e mezzi pubblici nello sciopero dell’8 marzo

Maltempo : a Genova riprende in parte la circolazione dei treni : La Regione Liguria rende noto di aver ricevuto comunicazione da parte delle Ferrovie che dalle 16.30 è iniziato un parziale ripristino della circolazione, su un solo binario, sia sulla linea verso Savona che su quella verso Milano. Nelle prossime ore verrà ripristinata la circolazione anche sul secondo binario. L'articolo Maltempo: a Genova riprende in parte la circolazione dei treni sembra essere il primo su Meteo Web.

Genova - ripristinata circolazione treni : 17.50 Riprende lentamente la circolazione ferroviaria messa a dura prova dal gelo che ha ghiacciato le linee dell'alimentazione elettrica dei treni in Liguria. E' ricominciato un parziale ripristino della circolazione su un solo binario sulla linea da Genova a Savona e verso Milano. Nelle prossime ore verrà ripristinato il traffico sul secondo binario In precedenza avevano anche riaperto le tratte gestite da Autostrade al Nord, chiuse per il ...

Liguria spezzata in due per gelicidio - Genova isolata - circolazione dei treni interrotta per Milano e Torino per congelamento linee elettriche. Pendolari al freddo infuriati : "Denunciamo Rfi" : Chiuse nella notte l'A12 e l'Aurelia tra Spezia e Sestri Levante. Bufera di neve su Savona. treni, quasi paralisi nel nodo di Genova, sostituiti da bus

Liguria spezzata in due per gelicidio - Genova isolata - circolazione dei treni interrotta per Milano e Torino per congelamento linee elettriche. Pendolari infuriati : "Denunciamo Rfi" : Chiuse nella notte l'A12 e l'Aurelia tra Spezia e Sestri Levante. Bufera di neve su Savona. treni, quasi paralisi nel nodo di Genova, sostituiti da bus

Liguria spezzata in due per gelicidio. Genova isolata - circolazione dei treni interrotta per Milano e Torino : Chiuse nella notte l'A12 e l'Aurelia tra Spezia e Sestri Levante. Bufera di neve su Savona. treni, quasi paralisi nel nodo di Genova, sostituiti da bus per...

Nevicate al Nord ma nessuna emergenza. Ridotta la circolazione dei treni : Imbiancate Torino, Milano, Genova e Bologna. Chiusa l'autostrada A1 tra Arezzo e Chiusi. Italo ha cancellato 12 collegamenti. trenitalia garantisce l’80% delle...

Nevicate al Nord ma nessuna emergenza. Ridotta la circolazione dei treni : Ancora una notte di difficile sul fronte meteo nel Nord Italia. A Torino e Milano ha nevicato nella notte ma non sono registrate emergenze. Anche Bologna e Genova all'alba si sono tinte di bianco. ...

Nevicate al Nord ma nessuna emergenza. Ridotta la circolazione dei treni : Imbiancate Torino, Milano, Genova e Bologna. Italo ha cancellato 12 collegamenti. trenitalia garantisce l’80% delle frecce. Più problematico il traffico sulle...

Nevicate al Nord ma nessuno emergenza. Ridotta la circolazione dei treni : Imbiancate Torino, Milano, Genova e Bologna. Italo ha cancellato 12 collegamenti. trenitalia garantisce l’80% delle frecce. Più problematico il traffico sulle...

Fs : ancora disagi a causa neve per circolazione treni : Roma – Fs: causa neve movimenti su rotaia ancora rallentati Roma – Di seguito la comunicazione diramata da Fs all’interno di una nota. “Nel nodo... L'articolo Fs: ancora disagi a causa neve per circolazione treni su Roma Daily News.

Maltempo in Sicilia - disagi a Palermo e provincia : ripristinata la circolazione dei treni tra Fiumetorto e Castelbuono : disagi a Palermo ed in provincia a causa del Maltempo che imperversa con particolare intensità dalla giornata id ieri. Nel capoluogo Siciliano s’è abbattuto anche un forte temporale che oggi pomeriggio ha creato disagi alla circolazione stradale. Diverse le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti. La situazione più critica in via Ugo La Malfa, lungo viale Olimpo ed in viale Venere. ...

Maltempo Sicilia - binari allagati : ripristinata la circolazione dei treni nel Trapanese : A seguito dell’allagamento dei binari e del conseguente guasto agli impianti di circolazione causati dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi, è stata ripristinata la circolazione ferroviaria fra Piraineto, Alcamo Diramazione e Mazara del Vallo (linea Piraineto – Alcamo Diramazione – Trapani). L’intervento delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana ha consentito, alle 5 di stamattina, di ripristinare la piena ...

Voghera. circolazione treni in tilt : disagi per pendolari : Ripercussioni sul transito dei treni a seguito di un furto di rame messo a segno lunedì sera vicino alla stazione

Cadavere sui binari a Milano/ circolazione ferroviaria in tilt : treni cancellati e ritardi : Cadavere sui binari a Milano: il corpo di un uomo 69enne rinvenuto nella mattinata ha causato disagi alla Circolazione dei treni, con cancellazioni e ritardi importanti.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:44:00 GMT)