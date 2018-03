Juventus si qualifica ai quarti se Champions League | adesso è tutto ribaltato!

Juventus SI QUALIFICA AI QUARTI SE... / Champions League - i risultati col Tottenham : adesso servono due gol : JUVENTUS si QUALIFICA ai QUARTI SE... i risultati che servono alla squadra bianconera per sovvertire il 2-2 dell'Allianz Stadium maturato all'andata, e superare il turno in Champions League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 21:22:00 GMT)

Tottenham-Juventus 0-0 La Diretta i bianconeri a caccia della qualificazione : E' l'ora della verità per la Juventus di Massimiliano Allegri, che scende in campo a Wembley con l'obiettivo di fare meglio dell'andata e passare ai quarti di Champions League ai danni degli avversari ...

Juventus - Higuain : 'Prendiamo questa qualificazione. Pronti per la battaglia' : TORINO - La doppietta all'andata non l'ha potuta festeggiare come avrebbe voluto, perché poi è arrivato il rigore sbagliato e la rimonta del Tottenham . Higuain spera questa sera di ripetere la ...

Dopo il 2-2 dell'andata, i bianconeri cercano la qualificazione contro il Tottenham

Juventus - De Sciglio ci crede : 'Tottenham? Qualificazione aperta' : TORINO - ' Andremo a Londra con l'atteggiamento mostrato l'altra sera nei primi dieci minuti consapevoli del fatto che sarà una battaglia e che ci saranno delle difficoltà, ma anche del fatto che ci ...

Champions - Juventus : qualificarsi dopo il 2-2 in casa è un'impresa per pochi : La Juventus ieri ha sprecato una grande occasione, buttando al vento il doppio vantaggio maturato dopo neanche dieci minuti con la doppietta di Higuain. Alla fine il Tottenham è riuscito a ...

Juventus - Higuain : 'Facile parlare dal divano. Andiamo a Londra a prenderci la qualificazione' : Una doppietta che sembrava aver messo tutto già in discesa, dopo nove minuti. Ma la gara d'andata degli ottavi di finale tra Juventus e Tottenham ha avuto ben altro epilogo, con i londinesi che hanno ...

Champions League - ottavi di finale : la Juventus si qualifica se… : Si è giocata ieri la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, in campo Juventus e Tottenham che hanno dato vita ad una partita che ha regalato grosse emozioni. Inizio sprint per la squadra di Massimiliano Allegri che è passata subito in doppio vantaggio con la doppietta di Higuain, poi il gol di Kane prima di un nuovo penalty questa volta però fallito dal Pipita. Nel secondo tempo la doccia fredda per la Juventus con il ...

Dopo il 2-2 dell'andata, la Juventus rischia di essere eliminata agli ottavi di Champions League: per superare il turno i bianconeri avranno bisogno di centrare un'impresa a Wembley