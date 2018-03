Juventus | la foto simbolo di Wembley la scatta Dybala

Inferno e paradiso - il passo è breve : la Juventus rischia la debacle contro il Tottenham poi la rinascita - bianconeri ai quarti - ok anche il City [FOTO] : 1/15 Spada/LaPresse ...

Tottenham- Juventus - un minuto di silenzio da brividi per Astori. LE FOTO : Uno schermo gigante con la FOTO di Davide Astori, un minuto di silenzio commovente prima del ritorno degli ottavi di Champions League. A Wembley, ma anche a Manchester, i pensieri di tutti sono ...

Tottenham- Juventus - minuto di silenzio da brividi per Astori : le lacrime e lo striscione [FOTO E VIDEO] : 1/11 ...

VIDEO e FOTO Nasce la Barbie calciatrice! Ispirata a Sara Gama - capitana dell’Italia e della Juventus : La Barbie ha presentato una nuova collezione di bambole ispirate a grandi personalità femminili del mondo dello sport e dello spettacolo. Creazioni eccezionali, come ci ha abituato il celebre brand con cui sono cresciute milioni di bambine in tutto il mondo, che ritraggono dei veri e propri punti di riferimento nel loro ambito, figure che possono essere degli esempi per i più piccoli. Tra le #morerolemodels c’è anche Sara Gama, capitano ...