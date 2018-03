Juventus | è gioia grande ma non chiamatela “impresa” | raggiunto l’obiettivo minimo

calcioweb.eu

: RT @CucchiRiccardo: Questa sera tutte le emozioni che può regalare il calcio si sono concentrate in #TOTJuve. La vita in 90 minuti: delusio… - PhilipMorris19 : RT @CucchiRiccardo: Questa sera tutte le emozioni che può regalare il calcio si sono concentrate in #TOTJuve. La vita in 90 minuti: delusio… - Laurarusso27 : RT @CucchiRiccardo: Questa sera tutte le emozioni che può regalare il calcio si sono concentrate in #TOTJuve. La vita in 90 minuti: delusio… - AleDSerra : RT @CucchiRiccardo: Questa sera tutte le emozioni che può regalare il calcio si sono concentrate in #TOTJuve. La vita in 90 minuti: delusio… -

(Di giovedì 8 marzo 2018) Laha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, dopo il 2-2 dell’andata la squadra di Massimiliano Allegri ha ribaltato i pronostici, soprattutto considerando il primo tempo della gara di ritorno. Dopo un evidente rigore non fischiato al club bianconero, Tottenham in vantaggio grazie ad un gol di Son, poi la reazione biaconera nella ripresa con la squadra di Allegri che ha ribaltato tutto prima con Higuain e poi con Dybala. Proprio la ‘Joya’ decisivo nell’ultima settimana dei bianconeri, prima la rete decisiva nel match in trasferta contro la Lazio, poi il gol della qualificazione nella gara di Champions contro il Tottenham. Spada/LaPresse Per laè sicuramente un risultato molto importante e prestigioso ma guai a parlare di impresa, al momento del sorteggio tutti avevano tirato un sospiro di sollievo per aver ...