Juventus | Allegri | Vittoria meritata Cambi decisivi? Faccio danni e poi

Juventus - Allegri : 'Cambi decisivi? Ogni tanto rimedio ai miei danni' : Dovevamo stare più corti ma ci sono anche gli avversari, il Tottenham ha grande qualità e credo che i ragazzi abbiano fatto una bella impresa - ha detto il tecnico a Premium Sport -. Lichtsteiner e ...

Juventus - Allegri raggiante : “complimenti ai ragazzi. Loro vincono le partite - non io” : E’ raggiante mister Allegri dopo il passaggio del turno della “sua” Juventus in Champions: “c’è da fare i complimenti a tutti per ciò che i ragazzi insieme alla società stanno facendo. Vincere a Wembley non era semplice, i ragazzi hanno saputo aspettare il momento giusto, rimanendo pazienti, e hanno colpito. Nel primo tempo abbiamo sofferto molto su delle palle perse, e Loro in questo sono micidiali: così abbiamo ...

Probabili formazioni / Tottenham Juventus : l'attacco spuntato di Allegri. Quote - ultime novità live : Probabili formazioni Tottenham Juventus: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Higuain stringe i denti, anche Mandzukic e Benatia non sono al meglio(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:50:00 GMT)

Tottenham-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : Allegri passa al 4-4-2 - Higuain dal 1' : Tottenham-Juventus, probabili formazioni e ultimissime: Allegri passa al 4-4-2, Higuain dal 1′ Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Tottenham-Juventus, probabili formazioni- Tutto pronto per il big match di questa sera tra Tottenham-Juventus. Si parte dal 2-2 dell’Allianz Stadium. Secondo le ultime indiscrezioni, Massimiliano Allegri sarebbe pronto ...

Juventus - Allegri con Dybala e Higuain 'Non voglio i supplementari' : TORINO - 'Higuain e Dybala domani giocheranno. Sono partite talmente importanti e belle che se non hai la condizione, fai comunque la prestazione'. Allegri rivela la presenza dei due argentini in ...

Juventus - Allegri : "Higuain e Dybala in campo dall'inizio. Buffon : "Il mio futuro? Ho già deciso" : Abbiamo avuto l'onore di conoscere Davide, il modo migliore per ricordarlo è far bene quello che sappiamo, giocare ed esaltare i valori dello sport. È una sfida molto accattivante, giochiamo in un ...

Tottenham-Juventus - Allegri scatenato : annuncio su Higuain e Dybala : Tottenham-Juventus, match fondamentale valido per gli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Allegri chiamata a ribaltare il 2-2 dell’andata. Il tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha dato importanti indicazioni di formazioni su Higuain e Dybala: “Higuain e Dybala giocano. Gonzalo ha fatto differenziato, è da due giorni in squadra. Sono pronti per giocare, Paulo ha recuperato bene dalla Lazio. È’ una ...

Champions League Juventus - Allegri : 'Giocano Higuain e Dybala' : La gara di Monaco del 2016? - continua il tecnico a Premium Sport - Dobbiamo fare una partita diversa da quella contro il Bayern perché abbiamo giocatori con caratteristiche diverse. E' una partita ...

Tottenham-Juventus - la conferenza stampa di Allegri e Buffon LIVE : Dentro o fuori. La Juventus, a Londra, ha un solo risultato possibile: la vittoria. Servirà una super prestazione alla squadra di Massimiliano Allegri contro il Tottenham per superare gli ottavi di ...

Tottenham-Juventus - i convocati di Allegri : un’assenza importante : Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati della Juventus in vista della trasferta di domani in quel di Londra. I bianconeri saranno impegnati nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, dopo il 2-2 della gara d’andata servirà ribaltare l’iniziale vantaggio degli inglesi. Assente Mandzukic il quale non ha smaltito i propri problemi fisici. Ecco i convocati della ...

Tottenham-Juventus - Higuain dal primo minuto : la soluzione tattica di Allegri con Dybala : Tottenham-Juventus, si avvicina il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, partita che vale una stagione per la squadra di Massimiliano Allegri che deve provare a vincere dopo il pareggio nella gara d’andata per 2-2. Nelle ultime partite la Juventus ha dovuto rinunciare ad Higuain per infortunio, il Pipita è tornato ad allenarsi e dovrebbe essere impiegato dal primo minuto, ok anche De Sciglio, in ballottaggio per una maglia da ...

Juventus - Allegri e le sue folli convinzioni : il tecnico si è creato (da solo) un bel problema : Massimiliano Allegri si appresta a preparare la gara di mercoledì contro il Tottenham, valida per l’approdo ai quarti di finale di Champions League. Si fa un gran parlare nelle ultime ore delle condizioni di Higuain, il quale sembra essere in netta ripresa in vista della gara che potrebbe valere una stagione. Ebbene, i caso di rientro del Pipita, Allegri si troverebbe a dover affrontare un bel problema di formazione. Il suo 4-3-3 sembra ...

Juventus - Lucas : "Attento Tottenham - con la banda Allegri nulla è scontato" : Non sempre il calcio mercato invernale è una fiera del bollito o di affari di ripiego. Lo sbarco di Lucas Moura al Tottenham è uno dei colpi migliori della fiera inglese del gennaio 2018. Qui siamo di ...

Juventus - in vista del Tottenham Allegri si gode Dybala e valuta le condizioni di Higuain e Mandzukic : TORINO - Domenica di lavoro a Vinovo, in vista del prossimo impegno decisivo mercoledì a Londra per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham. Ancora in dubbio Gonzalo Higuain che ha ...