Jesse Williams regista di Grey’s Anatomy 14 | l’annuncio di Ellen Pompeo in una foto

Jesse Williams di Grey’s Anatomy polemico sul racconto razzista delle sparatorie : “I neri sono discriminati” (video) : Jesse Williams di Grey's Anatomy continua la sua missione di attivista per il movimento Black Lives Matter, che coniuga ormai da tempo con la professione di attore. L'interprete afroamericano di Jackson Avery in Grey's Anatomy è apparso nel programma The View, il 23 febbraio, chiamato ad esprimersi sulla calda attualità dopo i fatti di Parkland. Secondo l'attore, la copertura mediatica della recente strage in una scuola in Florida conferma ...