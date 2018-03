Italia | un Paese in gioco

Forte crescita del turismo internazionale nel 2017 : Italia secondo Paese in Europa per presenze dall’estero : Ha preso il via a Berlino la 52ª edizione di ITB, una delle più importanti fiere europee dedicate al turismo, dove ENIT – Agenzia Nazionale del turismo è presente con un padiglione espositivo all’interno del quale trova spazio il meglio dell’offerta turistica Italiana. Nel corso della conferenza stampa di inaugurazione dello stand Italia, svoltasi oggi alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Germania, S.E. Pietro ...

Italia : un Paese confuso : L'Italia e il suo carattere nazionale è cambiato radicalmente nel corso degli ultimi anni. E' un Paese confuso.

Iran - Unioncamere : paese chiave per internazionalizzazione imprese Italiane : L'Italia guarda all'Iran e alle prospettive che quell'economia potrebbe garantire nel medio lungo termine. Mehdi Dalvand, vicedirettore generale dell'ufficio investimenti esteri dello Oietai , Organization for investment Economic and Technical Assistance

'Italia Paese fortemente europeista' - Berlusconi ha parlato al seggio - : Milano, 4 mar. , askanews, 'L'Italia è un Paese fortemente europeista, quelli della mia generazione hanno chiaro che anche se l'Europa va cambiata ci ha regalato dopo due guerre mondiali terribili 70 ...

Allerta Meteo - nuovo peggioramento sull’Italia nel giorno delle elezioni politiche : sarà un Lunedì di maltempo in tutto il Paese : 1/17 ...

#Elezioni2018 - l'Italia decide : seggi aperti in tutto il Paese - si vota fino alle 23 : 46 milioni di Italiani chiamati alle urne: per la prima volta la legge in vigore è il cosiddetto 'Rosatellum'. Errori nelle schede a Palermo e a Mantova. Nel capoluogo siciliano ne saranno ristampate 200mila. In Lombardia e nel Lazio si vota anche per le elezioni regionali

LP torna in Italia - a giugno il tour nel nostro paese : Indietro 3 marzo 2018 2018-03-03T14:36:59+00:00 ROMA – LP torna in Italia. Dopo più di un anno dall’uscita dell’album certificato Oro (FIMI) con 6 dischi di platino e un disco d’oro per ‘Lost On You’, ‘Other People’ e ‘Strange’ continuano, a grande richiesta, i live della cantautrice americana. A pochi i giorni dall’uscita di ‘Lost On […]

Elezioni - l’Italia e il male oscuro della mancanza di leader. Fontana racconta storia e ragioni di un Paese senza guida : “L’unico leader vero dentro alla politica è Matteo Renzi“. A leggere ora le parole pronunciate a una radio da Silvio Berlusconi si assapora l’esplosione del gusto della beffa: era il 16 novembre 2016, cioè mancavano 20 giorni al referendum costituzionale che seppellì l’ennesimo leader, sotto i voti del No e sotto la voglia plebiscitaria su di sé. Il 4 dicembre è la data che certifica il crollo di un altro leader, ...

Popolo della famiglia : 'Mamme d'Italia votate Pdf. Tocca a voi ricostruire il nostro amato Paese' : Ultimi appelli al voto. Isabella Spanò, candidata del Popolo della famiglia nel collegio , uninominale e plurinominale, di Parma: Appello a tutti gli italiani: svecchiamo la politica, fidiamoci di persone serie che conoscono la vita reale, che sono lontane dai compromessi. Appello alle mamme italiane: col reddito di maternità sarete finalmente libpere di essere mamme a ...

Elezioni - Gian Luca Comandini - 10 volte meglio - : 'O cambi Paese o cambi il Paese. Io voglio cambiare l'Italia' : Chi è Gian Luca Comandini? Sono un ragazzo qualunque, nato nel 1990, che dopo aver fatto il liceo classico e Economia all'Università ha deciso di trovare il coraggio di rimanere in questo Paese e ...

Magno ed Aiello : "Con Forza Italia un governo solido per il Paese e la Calabria" : 'Forza Italia ed il centrodestra per il governo del Paese': è questo il tema dell'incontro che si è svolto presso il THotel Lamezia di Feroleto Antico, in una sala stracolma di cittadini e di ...

Gentiloni : c'è il rischio che l'Italia diventi un Paese che non riconosciamo più : Il premier dice no "alle proposte populiste di M5S e Centrodestra che rischiano di portare fuori strada il Paese"

Di Maio : quando Italiani ci porteranno a governo paese rideremo noi : Roma – Di Maio: vogliamo dare poltrone a persone giuste per cambiare le cose Roma – A seguire le parole di Luigi Di Maio, durante... L'articolo Di Maio: quando italiani ci porteranno a governo paese rideremo noi su Roma Daily News.

Poteri forti in campo per rassicurare l'Europa : Italia un Paese normale : A quattro giorni dalle elezioni l'amministratore delegato della prima banca Italiana decide di parlare con uno dei più autorevoli quotidiani tedeschi. L'Handelsblatt ha infatti pubblicato ieri una lunga intervista di due pagine all'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. Che, tra le righe, manda due messaggi: uno all'esterno per rassicurare i mercati e gli scettici europei, a cominciare da Berlino, sulla ...