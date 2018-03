Isola | due naufraghi fanno il bagno senza costumi

Isola - Elena Morali resta in gioco con Nadia : le due "outsider" : Elena Morali, questa settimana in nomination con Alessia Mancini e Bianca Atzei, ha perso al televoto ma per lei il reality continua all'insaputa degli altri naufraghi. L'ex Pupa, infatti, ha raggiunto l'Isola...

“Chi torna a casa e chi resta in gioco”. Isola - il verdetto del pubblico. Filippo - Nadia - Cecilia e Paola : tutti in trepidazione - ma c’è posto solo per due. E quando Alessia Marcuzzi legge il secondo nome - un momento di ‘panico’ : non sa se vuole più rientrare : Isola dei Famosi, diretta importantissima: la settima puntata è quella in cui, tra le altre cose, si conoscerà il destino dei quattro ex naufraghi che hanno vissuto gli ultimi giorni sull’Isola che non c’è, lontano dal gruppo, che non ne conosce nemmeno l’esistenza. E infatti Alessia Marcuzzi, ancora prima di aprire il collegamento, lo ricorda a Mara Venier, ormai regina degli spoiler al reality di Canale 5. Ancora: ci ...

Isola dei Famosi - diretta settima puntata : rientrano in gioco due ex naufraghi. Espulsione in vista per Franco e novità cannagate : Eliminazioni, rientri, possibili espulsioni e litigi: Sono gli ingredienti della settimana puntata de l'Isola dei Famosi. Su Leggo.it la diretta del reality show condotto da Alessia...

Isola - rientrano in gioco due ex naufraghi. Espulsione in vista per Franco - DIRETTA : Settima puntata dell' Isola dei Famosi che ritorna in DIRETTA il lunedì come sempre su canale 5 dopo Striscia la Notizia . Il programma condotto da Alessia Marcuzzi ,che potrete seguire come sempre in ...

Isola - anticipazioni prossima puntata : un eliminato; due concorrenti tornano in gioco : Lunedì 5 marzo, in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con “L&rsquo...

Jonathan Kashanian/ Sempre più vicino a Marco Ferri - i due dormono abbracciati (Isola dei Famosi 2018) : Jonathan Kashanian divide il suo tempo sull'Isola dei Famosi 2018 fra l'amicizia con Marco Ferri ed il desiderio di diventare padre: la confessione ad Alessia Mancini. (Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:17:00 GMT)

Elezioni : exploit M5S in Sicilia - un Isolano su due ha votato per i grillini : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – exploit del M5S in Sicilia dove il movimento di Di Maio sfiora, a metà scrutinio, il 48 per cento dei voti. Nell’uninominale, se i dati si dovessero confermare, il M5S potrebbe vincere tutti i collegi uninominali, esattamente come accadde nel 2001 al centrodestra che vinse 61 collegi su 61. Oggi i collegi potrebbero tutti andare ai grillini del Siciliano Giancarlo Cancelleri, che lo scorso novembre aveva ...

“Deve uscire dalla mia vita”. Scaricato così : su due piedi. All’Isola dei Famosi tutto si complica e per il naufrago ignaro si mette male. Dopo quello che è successo in Honduras lei non lo può perdonare : “Inaccettabile!” : All’Isola dei Famosi ne accadono di tutti i colori. In queste settimane c’è stata una vera baraonda di scandali e defezioni e nulla sembra ancora essersi placato. Oltre all’affaire che ha visto coinvolti Eva Henger e Francesco Monte ci sono stati anche altri episodi che hanno dato più di qualche grattacapo ad Alessia Marcuzzi. Nella puntata del 4 marzo di Domenica Live si è tornati a parlare di un altro argomento ...

Isola dei famosi - anticipazioni puntata 5 marzo : confronto Craig-Franco - un’uscita - due ritorni : L’Isola dei famosi 13, la settima puntata in onda lunedì 5 marzo dalle 21.30 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi conduttrice, Stefano De Martino inviato in Honduras, Daniele Bossari e Mara Venier opinionisti e le incursioni della Gialappa’s Band in diretta. Ecco cosa succederà. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara Francesca Cipriani, showgirl, Alessia […] L'articolo Isola dei famosi, anticipazioni puntata 5 marzo: ...

Isola 2018 - notte chiacchieratissima tra due concorrenti : i naufraghi sanno tutto : Esplosa un'altra bomba all'Isola 2018: due concorrenti avrebbero trascorso una notte di passione insieme e qualcuno li avrebbe visti! Chissà se anche questa indiscrezione è arrivata in Italia grazie a Eva Henger, magari è stata lei a sorprendere i due insieme e a parlarne al settimanale Chi, che ha poi lanciato lo scoop. Non stiamo dicendo sia andata così, badate bene, perché potrebbe essere stato qualcun altro, ma è quasi certo che ...

Isola - ultima notte insieme per Marco e Jonathan : i due si addormentano abbracciati : ultima notte insieme sulla Isla Bonita per Marco Ferri e Jonathan Kashanian. Tra i due è nata una bellissima amicizia, anche se sui social più di qualcuno spera in una romantica...

