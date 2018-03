Isola | Chiara Nasti | ' Fumavano erba in Honduras | ma ci sono cose più gravi'

Isola dei Famosi 2018 - le rivelazioni della ex naufraga Chiara Nasti sul ‘canna-gate’. E spuntano altri nomi di presunti fumatori : “Io non ho visto nessuno portare erba ma sentivo l’odore, a questo punto è meglio dire la verità”. Parola di Chiara Nasti che, intervistata dal settimanale Chi, torna sull’ormai trita “questione canne” all’Isola dei Famosi. “Sentivo l’odore e su questo non ci piove – continua la fashion blogger napoletana – sapevo perché c’erano altre persone che si lamentavano e, sentendo ...

Chiara Nasti - Isola dei Famosi 2018/ Francesco Monte e canna-gate : "la mia verità" : In un'intervista a Chi Chiara Nasti decide di rivelare la verità sul canna gate confermando le accuse di Eva Henger ma senza dire troppo. Ecco la sua versione dei fatti(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 11:31:00 GMT)

Isola 2018 - Chiara Nasti : 'Fate ridere - povero chi vi crede' : Continuano ad abbattersi le polemiche sull'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi, il reality di Mediaset in onda ogni lunedì in diretta su Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras, Stefano De Martino. Infatti, dopo pochi secondi dalla messa in onda della settima puntata, l'ex naufraga Chiara Nasti, ha subito lanciato delle frecciatine nei confronti dell'Isola dei famosi 2018. Il motivo della frecciatina è dovuto al fatto ...

L'Isola dei Famosi : Chiara Nasti - una dura frase contro Magnolia e il reality : Lunedì scorso è andato in onda il settimo appuntamento de "L'Isola dei Famosi 13", il reality show che quest'anno non si è fatto mancare i colpi di scena e soprattutto le polemiche. Oltre alla chiacchierata vicenda del "Canna gate" di cui ormai si parla da più di un mese, è uscita a galla un'altra storia legata alla presunta frase omofoba che Franco Terlizzi avrebbe detto a Craig. durante la puntata c'è stato un acceso confronto tra i due e il ...

Isola dei Famosi 2018 - Chiara Nasti : «La mia verità sul canna-gate» : Nello studio dell’Isola dei Famosi, come ci aveva raccontato poche settimane fa, Chiara Nasti non ci ha mai messo piede. Mai un’occasione per poter affrontare di petto l’ormai fantomatico scandalo del «canna-gate», mai un programma che le offrisse la possibilità di difendersi dalle intercettazioni di Striscia che la inchioderebbero come complice di Francesco Monte. «Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore ...

'Isola - non ho visto portare la marijuana - ma sentivo l'odore' - la rivelazione di Chiara Nasti a Striscia la Notizia : Striscia la Notizia continua a seguire il canna-gate . Nella puntata di stasera i conduttori Ficarra e Picone lanciano un servizio sulle diChiarazioni di Chiara Nasti in uscita sul settimanale Chi : '...

Striscia la notizia vs Isola dei famosi/ Chiara Nasti contraddice la Marcuzzi : "Marijuana usata - non ci piove" : Nuovo servizio di Striscia la notizia sull'Isola dei famosi 2018 e il canna-gate. Il tg satirico risponderà alla frecciatina lanciata in diretta da Alessia Marcuzzi?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 23:03:00 GMT)

CHIARA NASTI - VERITÀ SU CANNAGATE-Isola DEI FAMOSI 2018/ La rivincita di Striscia La Notizia : CHIARA NASTI si sfoga ai microfoni del settimanale Chi svelando nuovi dettagli sul canna-gate e sulle diCHIARAzioni fatte da Eva Henger su Francesco Monte.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:10:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA VS Isola DEI FAMOSI/ Gli errori della 'svicolona" Marcuzzi e le parole di Chiara Nasti : Nuovo servizio di STRISCIA la NOTIZIA sull'ISOLA dei FAMOSI 2018 e il canna-gate. Il tg satirico risponderà alla frecciatina lanciata in diretta da Alessia Marcuzzi?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:41:00 GMT)

“Sì - ora confesso tutto”. Isola e canna-gate - la rivelazione di Chiara Nasti. Adesso anche lei ha deciso di uscire allo scoperto e un’altra bomba si abbatte sul reality. “E’ arrivato il momento di dirlo” : Se qualcuno stava aspettando un’altra bomba sull’Isola dei Famosi, eccola. “Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore perché a questo punto è meglio dire la verità. Sentivo l’odore, e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma non so i particolari. Sapevo perché c’erano altre persone che si lamentavano e, sentendo la puzza, ho fatto uno più uno”. Ecco le diChiarazioni rilasciate da Chiara ...

Chiara Nasti è giusto dire la verità sull’Isola dei famosi : L’ex naufraga Chiara Nasti in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, parla anche di Francesco Monte: “E vabbè sì, si è detto. Lui principalmente, gli altri non so perché non ho visto. Di lui sì, ormai si è capito che ha fumato anche se penso che ci siano cose più gravi di questa, penso che si sta troppo portando alla lunga. Si è detto che se la vedranno Eva e Monte nelle sedi opportune? A me hanno un po’ rotto…”.“Io non ho visto ...

Isola dei Famosi 2018 - Chiara Nasti sul canna-gate : ‘A questo punto è meglio dire la verità’ : “Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore perché a questo punto è meglio dire la verità. Sentivo l’odore e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma non so i particolari. Sapevo perché c’erano altre persone che si lamentavano e, sentendo la puzza, ho fatto uno più uno”: chi parla è Chiara Nasti (QUI la sua bio), la fashion blogger partenopea che ha deciso di raccontare la sua verità sul ...

Isola dei Famosi - Chiara Nasti gela la produzione : "Certo - chiarezza. Fate ridere" : Ieri sera è andata in onda la settimana puntata dell' Isola dei Famosi , tra nomination, eliminazioni e colpi di scena, il programma di Alessia Marcuzzi non si è fatto mancare proprio nulla. Anche se ...

Isola dei Famosi - Chiara Nasti racconta la verità : "Io sentivo l'odore di erba" : Dopo l'audio segreto pubblicato da Striscia la Notizia e dopo aver diffuso un comunicato stampa nel quale diChiara di voler procedere per vie legali contro il tg satirico , Chiara Nasti racconta cosa ...