Inter | ' Sole 24 Ore | ma a quali debiti ti riferisci?'

iSole aMare : Emma Fenu Intervista Claudia Zedda in un percorso di parole che culminano nell’identità : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi spostare, non […]

Serie A - Inter non può iscriversi al campionato/ “637 milioni di debiti” - la replica del club a Il Sole 24 Ore : Inter non può iscriversi al campionato: “Non ha i requisiti per iscriversi in Serie A, 637 milioni di debiti”. L'inchiesta de Il Sole 24 ore sulla situazione dei nerazzurri(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 21:22:00 GMT)

L'Inter risponde al Sole 24 Ore : "Bilancio trasparente - il club rispetta le normative" : In giornata il quotidiano economico aveva scritto: "A leggere il bilancio viene da chiedersi come possa il club essere ammesso al campionato"

L’Inter risponde al Sole 24 Ore : «Bilancio approvato dalla Covisoc : ci tuteleremo» : La società nerazzurra ha emesso un comunicato in seguito all'articolo pubblicato oggi dal quotidiano. L'articolo L’Inter risponde al Sole 24 Ore: «Bilancio approvato dalla Covisoc: ci tuteleremo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Un posto al sole : Tv Soap Intervista FAUSTO ACERNESE (cameriere Fausto) : Oggi TvSoap.it vi fa conoscere meglio FAUSTO ACERNESE, che a Un posto al sole interpreta il cameriere FAUSTO del Caffè Vulcano. Come sei arrivato nella Soap? Il ruolo del cameriere FAUSTO mi viene assegnato nel 2014. Nasce come “figurazione speciale” e si delinea sin dal primo momento come personaggio pasticcione, imbranato ma di una marcata ingenuità che lo porta ad essere sì rimproverato ma quasi sempre perdonato e sopportato. ...

Maltempo Molise : Interrotti i collegamenti con le isole Tremiti : Ondata di Maltempo lungo la costa molisana. Temperature rigide e pioggia hanno interessato il Basso Molise e le aree interne. Nevischio e nebbia sono stati registrati dalla mattinata a Santacroce di Magliano (Campobasso) precipitazioni, invece, a Termoli e dintorni. interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteomarine. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato un ...

iSole aMare : Emma Fenu Intervista Paolo Fresu in un percorso musicale a bordo di una mongolfiera metaforica : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi […]

iSole aMare : Emma Fenu Intervista Paolo Fresu in un percorso musicale a bordo di una mongolfiera metaforica : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi […]

UN POSTO AL SOLE : Tv Soap Intervista ANNA D’AGOSTINO (Silvana) : Oggi conosciamo meglio ANNA D’Agostino, l’attrice che da tre anni interpreta a Un POSTO al SOLE il ruolo (piccolo ma “di famiglia”) di Silvana, la cameriera di casa Ferri. Quando sei stata scelta per interpretare la cameriera Silvana? A Un POSTO al SOLE ho iniziato a interpretare la governante di casa Ferri il 3 gennaio 2015. Come ti trovi a Upas? Sul set di Upas mi trovo benissimo sia con i colleghi e sia con gli addetti ...

iSole aMare : Emma Fenu Intervista Paolo Fresu in un percorso musicale a bordo di una mongolfiera metaforica : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi […]

Convegno Nazionale IAGA : Dal Sole all’Interno della Terra : Il 21 e il 22 febbraio p.v., la Sede Centrale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Via di Vigna Murata, 605/Roma), ospiterà il “Convegno Nazionale IAGA:... L'articolo Convegno Nazionale IAGA: Dal Sole all’interno della Terra su Roma Daily News.

Console Generation : Dissidia Final Fantasy NT e Intervista a Kazunori Yamauchi stasera : Preparatevi a una puntata frizzante e incoinsueta, che come al solito andrà in streaming su Spreaker alle 22:30 , dove potrete anche unirvi a noi nella chat per dire la vostra. Vi aspettiamo!

UN POSTO AL SOLE : Tv Soap Intervista ALESSANDRA SCOGNAMILLO (Cristina) : È un ruolo minore ma che nel tempo è egualmente diventato piuttosto popolare presso il pubblico di Un POSTO al SOLE: quello della cameriera Cristina (peraltro fidanzata di Ugo Alvini De Carolis). Ad interpretare il personaggio è sin dall’inizio ALESSANDRA SCOGNAMILLO, che abbiamo incontrato per voi. Quando sei stata scelta per interpretare il ruolo della cameriera Cristina? Ormai sono trascorsi circa nove anni da quando ho iniziato ad ...

Meteo - maltempo in tutta Italia : neve a Bologna - collegamenti Interrotti con le isole : L'Italia è sotto l'effetto di un'estesa perturbazione atlantica che sta portando precipitazioni e venti forti su gran parte del Centro-Sud, mentre al Nord- Est c'è neve...