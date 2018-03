Inter | Rafinha e Borja Valero recuperati per il big match contro il Napoli

Probabili formazioni / Inter Benevento : Rafinha in copertina. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Benevento: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Rafinha verso la prima da titolare, Spalletti dovrebbe recuperare anche Icardi(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 17:23:00 GMT)

Rafinha : 'Mi manda Messi - voglio restare all'Inter anche l'anno prossimo' : Avete vinto 4 Mondiali, rappresentate il calcio nel mondo. anche i giovani talenti non mancano. Credevo che Pinamonti avesse 20 e passa anni, poi ho scoperto che ne ha 18...'. Sul derby col Milan del ...

Rafinha : 'Inter - Messi mi ha detto quanto vali' : La sfida contro il Milan è al livello di Real Madrid-Barcellona o River-Boca, ne parla tutto il mondo. Voglio l'Inter, ora il fatto che io sia riscattato dipende dal club". 24 febbraio 2018 Diventa ...

Inter - Rafinha : 'Mi manda Messi - voglio restare qui a lungo' : Una gara molto sentita anche da uno degli ultimi arrivati: "E' una sfida di cui si parla in tutto il mondo, vale come Barcellona-Real Madrid o River-Boca. Vittoria nel derby o certezza di andare in ...

Inter - Rafinha ha le idee molto chiare : “messaggi” a Spalletti e le intenzioni future : L’ultimo arrivato in casa Inter scalpita. Parliamo ovviamente di Rafinha, calciatore giunto alla corte di Spalletti dal Barcellona, reduce da un lungo stop per infortunio. Il ragazzo adesso si sente pronto a giocare con un minutaggio superiore, magari dall’inizio e non più subentrando dalla panchina. “Ora sto bene, sto trovando il giusto ritmo. Sono contento della mia condizione e mi sto adattando al vostro calcio – ha rivelato alla ...

Inter-Benevento : ecco la decisione su Rafinha - De Zerbi ha l'esperienza in campo : Domenica 25 febbraio alle ore 15:00 sul campo di "San Siro" andrà in scena la sfida tra Inter e Benevento valida per la 26esima giornata di Serie A. I nerazzurri allenati da Luciano Spalletti vengono dalla pesante sconfitta sul campo del "Luigi Ferraris" per 2-0, arrivata dall'autogol clamoroso di Andrea Ranocchia e il gol del ko messo a segno dall'ex Pandev. I sanniti invece vengono dalla bella vittoria sul Crotone per 3-2, avvicinandosi a 6 ...

Genoa-Inter 2-0 - il tabellino : Mezz'ora per Rafinha : Genoa-Inter 2-0 PRIMO TEMPO 1-0 MARCATORI: Ranocchia aut. al 45' p.t.; Pandev al 14' s.t. GENOA , 3-5-2, : Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa , 11' st Omeonga, , Bertolacci, Hiljemark, ...

Rafinha titolare col Genoa e l'Inter ha una strategia per riscattarlo : Secondo la Gazzetta dello Sport Spalletti metterà da parte i timori di una scarsa tenuta atletica , che comunque non gli permetteranno di completare 90 minuti in campo ndr., e lo lancerà dal 1' alle ...

Inter - a Rafinha bastano 30' per essere superiore agli altri. E Spalletti cura il suo gioiello : Questo è quanto spiega il Corriere dello Sport. 'Un giocatore di livello superiore, che ha già incantato e conquistato San Siro. È questa la sensazione che Rafinha ha regalato a chi ha assistito a ...

Inter - Perisic mezzala - Rafinha trequartista : via alla mutazione : L'ARTICOLO COMPLETO DI MATTEO BREGA SU LA GAZZETTA DELLO SPORT DI OGGI Karamoh e Belotti, i gol più belli della domenica Gasport

Inter - Karamoh mette in vetrina il campionario. Rafinha conferma una regola : La linea verde , Rafinha-Karamoh, rianima l'Inter e toglie a Spalletti le castagne dal fuoco. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che elogia la prestazione dei due calciatori che al termine del match contro il Bologna sono risultati essere i migliori in campo. 'I tifosi Interisti possono pensare al futuro con più ...

VIDEO / Inter Bologna (2-1) : highlights e gol. Rafinha e Karamoh festeggiano insieme : aria nuova a San Siro? : VIDEO Inter Bologna (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 24^ giornata. Karamoh: primo gol in Serie A e tre punti pesanti per Spalletti.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:00:00 GMT)

Inter : Karamoh e Rafinha - le armi in più di Spalletti : Il baby franco-ivoriano e il brasiliano accendono la squadra nerazzurra dopo due mesi senza vittoria

Inter-Bologna - le pagelle : Rafinha crea scompiglio - Miranda brutto errore : HANDANOVIC 6.5 Reattivo sul colpo di testa di Palacio, ma non può nulla quando l'argentino si presenta davanti a lui. Nel finale salva ancora su Palacio. CANCELO 6 Corre per tutta la fascia. In fase ...