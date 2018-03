Inter | le 5 mosse per provare a battere il Napoli

Probabili formazioni / Genoa Inter : mosse dalla panchina. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Genoa Inter: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia dell’anticipo della 25^ giornata di Serie A a Marassi(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:52:00 GMT)

Nell'ambito delle iniziative promosse per celebrare la giornata mondiale per la sicurezza informatica ' Safer Internet Day 2018' - la Polizia ... : ... anche attraverso l'App scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone o su tablet, sia per il mondo Apple che Android'.

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Crotone : mosse dalla panchina. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Crotone: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia (Serie A 23^ giornata), il grande ritorno di Zenga a San Siro(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 17:52:00 GMT)

Calciomercato e bilanci : così il Fair Play Finanziario ha imbrigliato le mosse dell’Inter : L'obbligo di break-even anche nel 2017-2018 ha condizionato il mercato nerazzurro. Le stime di Calcio e Finanza sui conti del club. L'articolo Calciomercato e bilanci: così il Fair Play Finanziario ha imbrigliato le mosse dell’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Inter/ News - Il ds Ausilio commenta le mosse della società (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: il ds Piero Ausilio commenta le mosse della società per questa finestra appena conclusa.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 23:09:00 GMT)

Calciomercato gennaio 2018 - Dzeko resta. Ultime mosse di Napoli e Inter : Milano, 29 gennaio 2018 - Il tempo scorre e la sessione del Calciomercato di gennaio sta per chiudersi. Dopo un lungo tira e molla fallisce la trattativa tra Roma e Chelsea per Edin Dzeko . L'...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : valutazioni per Juve ed Inter - mosse a sorpresa di Samp e Genoa : Ultime ore di Calciomercato, nonostante la giornata in Serie A qualcosa si è mosso. La Roma pensa al campionato, oggi importante gara contro la Sampdoria, la squadra di Di Francesco ha intenzione di tornare al successo dopo il pareggio nella gara di mercoledì proprio contro i blucerchiati. Molto probabilmente sarà l’ultima partita con la maglia giallorossa di Emerson ed Edin Dzeko, gli accordi tra i club sono stati raggiunti da tempo per 50 ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Inter e Verdi protagonisti - colpo Genoa - mosse di Samp e Fiorentina : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La notizia più importante della giornata è sicuramente la decisione di Simone Verdi di rimanere al Bologna. Il calciatore non è stato mai realmente convinto di trasferirsi al Napoli, a causa della gestione della rosa fatta da Sarri. Ieri vi avevamo raccontato della rivelazone fatta da Verdi agli amici: “rischio di non giocare”. Ebbene, secondo quanto rivelato da Skysport il ...

Icardi al Real Madrid?/ Calciomercato news : le mosse dell'Inter per blindare l'argentino : Icardi al Real Madrid? Calciomercato news: pronti 110 milioni di euro, deciderà il giocatore. L'Inter proverà a discutere con il capitano argentino per allungargli il contratto(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 12:47:00 GMT)

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Torino e Inter scatenate - mosse di Fiorentina e Genoa : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – Lo sa anche mia nonna che ho bisogno di un centrale”. Queste le parole di Spalletti dopo la sfida con la Fiorentina prima della sosta. Il tecnico dell’Inter è stato accontentato. La dirigenza nerazzurra ha infatti chiuso per Lisandro Lopez che arriverà con la formula del prestito a 500 mila euro con riscatto fissato a 9 milioni di euro. Domenica il difensore argentino sarà ad ...

Trattative calciomercato - le notizie del giorno : Napoli vicino al colpaccio - mosse di Inter e Milan! : Trattative calciomercato, le notizie del giorno – La settimana che sta per iniziare si preannuncia ricca di Trattative, il mercato di gennaio è pronto ad entrare nel vivo. Le società possono approfittare della sosta per le vacanze per mettere in atto le proprie strategie e mettere a disposizione dei propri allenatori i rinforzi necessari per colmare le lacune delle rispettive rose. Il Napoli si appresta a mettere a segno il colpo Simone ...