Inter | Handanovic | ' Meritiamo la Champions Mercato? Destabilizza'

Inter-Benevento - le pagelle dei nerazzurri : Handanovic - che parata. Male Rafihna e Candreva : Handanovic 6.5 Decisivo il suo intervento su Coda nel primo tempo. CANCELO 6.5 Si riprende nel secondo tempo con l'angolo da dove arriva il vantaggio dell'Inter ed è suo l'assist per il 2-0 di ...

Diretta/ Genoa-Inter - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Pandev calcia addosso ad Handanovic : Diretta Genoa Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A Marassi l'anticipo per la 25giornata Serie A.

Inter - gli scacchi di Handanovic : 'Perisic è il cavallo - Borja Valero è la regina...' : La sosta invernale ha aiutato l'Inter a mettere a posto alcuni problemi emersi nelle ultime giornate di campionato. Recuperare energie fisiche e mentali è l'obiettivo principale di Luciano Spalletti, ...

Handanovic : 'All'Inter a vita? Non dipende solo da me' : Inter, ecco Lisandro Lopez: primo allenamento alla Pinetina ' Caricano, ovviamente.Capisci subito di aver fatto qualcosa di buono, importanti nell'economia della partita. Ti esaltano. Ma non mi sento ...

Inter - Handanovic : 'Gruppo unito grazie a Spalletti' : 'Ora siamo un gruppo unito e il merito è molto di Spalletti ma anche dei ragazzi. Abbiamo ottimi calciatori, persone a posto e normali. Questo serve al gruppo per non uscire dalle righe'. È il ...

Futuro Handanovic - il portiere sloveno svela : “Io all’Inter per sempre? Ecco cosa dico” : Futuro Handanovic – Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di ‘Inter Tv’ soffermandosi anche sul suo Futuro. Ecco le dichiarazioni del portiere sloveno: “Io una bandiera? Sì, qui sto bene e c’è tutto per fare risultati e riportare l’Inter dove merita di stare. Siamo un grande gruppo, c’è molto merito di Spalletti ma anche dei ragazzi, ottimi calciatori e persone a posto. È molto importante questo ...

Pagelle/ Fiorentina Inter (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita : spiccano Chiesa e Handanovic : Pagelle Fiorentina Inter: Fantacalcio, i voti e i giudizi sulla partita al Franchi. Icardi implacabile, ma Simeone risponde alla grande. Handanovic il migliore dei suoi, che impatto Babacar!(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:35:00 GMT)

Inter - Icardi e Handanovic non bastano : la Fiorentina fa 1-1 al 91' : Beffa per l'Inter, raggiunta al 91', e beffa per la Fiorentina che spreca tanto, troppo. Alla fine nell'anticipo della prima giornata del girone di ritorno della Serie A al Franchi finisce in parità, ...

