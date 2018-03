Infiniti - Engineering Academy 2018 | aperte le selezioni

quattroruote

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Latorna in campo con l, iniziativa giunta ormai alla sua quinta edizione consecutiva: unoccasione unica per i giovani ingegneri dellautoveicolo che hanno voglia di raggiungere i massimi livelli e lavorare nel mondo della Formula 1 insieme al prestigioso luxury brand.La ricerca delleccellenza. Ledizionedella fortunatatargataverrà sviluppata in partnership con il team Renault Sport Formula 1 e anche questanno vedrà selezionati 7 vincitori tra i migliori ingegneri di tutto il mondo, uno per ogni macro-regione: Asia e Oceania, Canada, Cina, Europa e Russia, Messico, Medio Oriente e Stati Uniti. Sono previste delle prove e degli step propedeutici per ognuno dei partecipanti, che, anno dopo anno, sono diventati davvero numerosi. Basti pensare che la tornata 2017 ha collezionato oltre 12 mila richieste discrizione provenienti da 41 ...