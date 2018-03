Indian Wells | Berrettini a un passo dal main draw

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2018 : il tabellone maschile. Possibile incrocio tra Roger Federer e Fabio Fognini agli ottavi : Si è svolto nella notte italiana il sorteggio del tabellone maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: negli States Fabio Fognini, testa di serie numero 16, è esentato dal primo turno (classico tabellone a 96 con 32 teste di serie), ma è capitato nello spicchio di tabellone con l’elvetico Roger Federer, numero uno del seeding, con cui potrebbe incontrarsi agli ottavi. Lo stesso turno potrebbe vedere di fronte il serbo Novak ...

Indian Wells 2018/ Info streaming video e diretta tv - orario delle partite (tennis) : diretta Indian Wells 2018: Info streaming video e tv, orario delle partite in programma mercoledì 7 marzo. Prende il via con il tabellone Wta l'affascinante torneo di tennis in California(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 02:00:00 GMT)

Come vedere in diretta streaming il Masters 1000 di Indian Wells 2018 : Nonostante l'assenza di tanti big, non mancheranno gli avversari da battere, a partire da Marin Cilic, numero tre al mondo e finalista all'Australian Open. Contemporaneamente al torneo maschile si ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : il tabellone femminile. Serena Williams può sorridere - esordio in salita per Sharapova. Roberta Vinci nelle qualificazioni : Ha avuto luogo nella nottata italiana il sorteggio dell’edizione 2018 del tabellone femminile del BNP Paribas Open a Indian Wells (Stati Uniti), tra gli appuntamenti più attesi della stagione nel panorama del circuito WTA di Tennis. Ebbene, presso l’Indian Wells Garden, le attenzioni oltre che per la rumena Simona Halep, n.1 del mondo, e la danese Caroline Wozniacki, n.2 del ranking e Vincitrice degli Australian Open 2018, erano ...

Tennis - Serena Williams pronta per tornare dopo il parto! Sarà a Indian Wells con Viktoria Azarenka : Serena Williams è pronta per tornare in campo! dopo il parto, la ex numero 1 aveva lasciato momentaneamente le scene rinunciando anche a partecipare ai recenti Australian Open perché non era ancora in forma. La voglia di giocare è però davvero tanta per la statunitense che, dopo la convocazione per i quarti di finale di Fed Cup (giocò il doppio), farà il suo ritorno a tutti gli effetti a Indian Wells. Serena affronterà Zarina Diyas al primo ...

Indian Wells : bene Vinci - Schiavone ko : Esordio vincente per Roberta Vinci nelle qualificazioni , tabellone a 48 posti, a Indian Wells, primo torneo Wta Premier Mandatory stagionale , combined con un Atp Masters 1000 maschile, dotato di un ...

Tennis - Indian Wells 2018 : Federer - l'uomo dei record a rischio numero 1 : Un'eternità, se si pensa a quanto è veloce il mondo dello sport. Roger difenderà il suo titolo vinto lo scorso anno in finale con Stan Wawrinka, uno dei tanti big costretto al forfait, insieme a ...

Tennis - WTA 125K Series Indian Wells 2018 : Sara Errani in trionfo! Annichilita Katerina Bondarenko in due set : Sarita è tornata! Il torneo WTA 125K Series di Indian Wells parla italiano grazie a Sara Errani, che batte in due set l’ucraina Katerina Bondarenko con il punteggio di 6-4 6-2 in 80 minuti di gioco e torna ad alzare un trofeo al cielo in singolare dopo la lunga squalifica e può così proseguire la risalita nel ranking mondiale. Nella prima partita l’azzurra parte male, non sfrutta due palle break in apertura, poi nel quarto gioco cede ...

