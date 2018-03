In Africa la Listeria ha ucciso 180 persone

Blastingnews

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Quasi 1000contaminate, 659 ricoveri e 180 morti in Suda causa di salsicce contaminate e la causa dell'epidemia è stata trovata solo a gennaio. Il 12 gennaio scorso sono stati ricoverati nove bambini che frequentavano lo stesso asilo di Soweto con sintomi di acuta gastroenterite e febbre, e si è pensato subito ad una fonte alimentare. Il focolaio è stato subito dopo individuato all'interno di un impianto di un'azienda, la "Enterprise Foods", una delle maggiori ditte produttrici di alimenti in Sud. Il batteriomonocytogenes è stato rintracciato nel 30% dei campioni posti sotto indagine e non solo, c'è un'altra contaminazione da batteri del generein un altro impianto dell'azienda RCL Foods, nota come "Rainbow Chicken Limited", di cui non è stata ancora identificata la sequenza genica. L'allarme e il ritiro dei prodotti Dopo l'allarme è iniziata la ...