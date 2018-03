Impresa Juve col Tottenham Riscossa con Higuain e Dybala L' errore di Buffon | le

Higuain-Dybala - Juve ai quarti Impresa in casa Tottenham : 2-1 : In svantaggio nel primo tempo, la squadra di Allegri si ritrova nella ripresa e con la coppia di attaccanti argentini ribalta il risultato. Brivido al 90' quando Kane di testa colpisce il palo

LIVE Tottenham-Juventus - Champions League in DIRETTA : 0-0. Negato un rigore ai bianconeri! Serve l'Impresa per i quarti : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero ...

Roma - Impresa a Napoli - Sarri : 'Lotta scudetto riguarda la Juve' : Roma, 4 mar. , askanews, impresa della Roma al San Paolo che batte 4-2 il Napoli, rivitalizza i giallorossi, e mette gli azzurri nel mirino della Juve che, con una partita da recuperare possono ...

Quote Juventus-Atalanta - ai bergamaschi serve l’Impresa : Bianconeri e nerazzurri si preparano alla semifinale di ritorno di Coppa Italia. Secondo i quotisti a Gasperini serve un miracolo per passare. L'articolo Quote Juventus-Atalanta, ai bergamaschi serve l’impresa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions - Juventus : qualificarsi dopo il 2-2 in casa è un'Impresa per pochi : La Juventus ieri ha sprecato una grande occasione, buttando al vento il doppio vantaggio maturato dopo neanche dieci minuti con la doppietta di Higuain. Alla fine il Tottenham è riuscito a ...

Juventus - ecco 5 motivi per pensare all'Impresa Champions contro il Tottenham : Il pareggio di Torino mette Allegri , con i suoi errori, spalle al muro. A Londra serve il successo: recuperi, atteggiamento, errori e limiti inglesi le carte dei bianconeri

Allegri - Juve vuole Impresa mai riuscita : ANSA, - ROMA, 4 FEB - "Questi ragazzi hanno grandi valori umani che vogliono fare un'impresa che non è riuscita a nessuno, quella di vincere il settimo scudetto. Dobbiamo stare attaccati al Napoli per ...

Coppa Italia Atalanta - Gasperini : «Juve? Ora serve un'Impresa» : Quella contro la Juve è stata una serata no per l' Atalanta di Gasperini : "Ora servirà un'impresa - ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport - ma forse sarebbe servita comunque. Questo non è un buon ...

Atalanta-Juventus - dalle 20.45 La Diretta Gasperini sogna l'Impresa : In un Atleti Azzurri d'Italia tutto esaurito va in scena l'atto di andata della semifinale tra l'Atalanta e la Juventus campione in carica. Per i bergamaschi, grazie al successo sul campo del Napoli ...