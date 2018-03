Il tweet di Matteo Salvini contro i suoi nemici

Matteo Renzi con un tweet scatena l'inferno : Che grande invenzione i social! Ci permettono di condividere i nostri pensieri, le nostre idee, le nostre fotografie. In più hanno il potere di mostrare agli altri, ai meno fortunati, a coloro che non possono permettersi d'andare in vacanza, in quanto vivono in casette prefabbricate, nei container o nelle roulotte, che noi abbiamo la possibilità di divertirci. Il nostro tweet sarà letto da migliaia d'italiani; anche da coloro che non amano ...