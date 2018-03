Il più antico messaggio in bottiglia è stato ritrovato su una spiaggia in Australia

Australia : trovato il più antico messaggio in bottiglia : La famiglia Illman di Perth (Australia), passeggiando in spiaggia, ha scoperto quello che si ritiene sia il più antico messaggio in bottiglia: avrebbe vagato nell’oceano per 132 anni. “Quando lo abbiamo srotolato ho visto un messaggio stampato che chiedeva al lettore di contattare il consolato tedesco“, ha raccontato il signor Illman. Il documento è datato 12 giugno 1886 ed è stato affidato al mare da una nave tedesca, la ...

L’antico lago del Fucino - che non c’è più : Quanti di voi lo sapevano? Io fino a poco tempo fa non me lo immaginavo proprio. Passavo per quell’altipiano senza neppure pensare che un tempo, quelle terre piane, belle e rigogliose erano un lago. Il lago del Fucino , terzo lago d’Italia, che si estendeva per 155 kmq. Fu prosciugato ed adattato all’agricoltura nella seconda metà del XIX secolo. L’idea di prosciugare il lago era nata sin dall’antichità. In quelle ...

Verona - il Carnevale più antico d'Europa : È dal quartiere San Zeno che il 9 febbraio, cosiddetto "venardì gnocolar", parte la sfilata dei carri faraonici attesa a piazza Brà, evento che assieme a tutti quelli che animano il Carnevale di Verona è organizzato dal Comitato del Bacanal. Ed è sempre nel quartiere cittadino di San Zeno che a quanto pare tutto ha avuto inizio, intorno al 1531, quando gli abitanti, battuti dalla carestia del tempo dovuta alle bizze del fiume Adige, insorsero ...

Il Carnevale più antico d'Italia si festeggia a Foiano : ... questo apoca-twist", dove i protagonisti sono i 4 Cavalieri dell'Apocalisse in viaggio verso la terra, animata da un caos che appare come un preludio della fine del mondo. Oltre ai carri allegorici, ...

Cronache dal Carnevale più antico del mondo : Il Carnevale di Fano è considerato il più antico Carnevale d'Europa. Come racconta il sindaco, Massimo Seri, la città conserva un documento originale che testimonia la celebrazione del "Gioco del ...

86ª Cinque Mulini. Domenica il cross più antico del mondo : In dettaglio gli orari della kermesse: - Sabato 10 febbraio: ore 9 Scuole Secondarie di I grado, ore 10 Trofeo Amici dello Sport, ore 10:30 Scuole Secondarie di II grado. - Domenica 11 febbraio: ore ...

Carnevale di Putignano : il più lungo d’Italia e antico d’Europa : Giunto alla sua 624esima edizione, il Carnevale di Putignano è un Carnevale secolare. L’appuntamento è per i giorni 4 e 11, mentre la chiusura è martedi’ 13 febbraio alle 19:00 . Ma quali sono le origini storiche di questo famoso Carnevale? Secondo molti, sarebbero un mix di sacro e profano ed è doveroso andare di parecchio indietro nei secoli per comprenderle. Nel 1394 la costa pugliese era in preda alle scorrerie saracene, con continui ...

Carnevale di Sciacca - il più antico della Sicilia : Il Carnevale di Sciacca, in provincia di Agrigento, è senza ombra di dubbio uno dei più famosi e divertenti d’Italia, oltre ad essere il più antico della Sicilia. La prima attestazione storica risale all’opera “Biblioteca delle tradizioni popolari Siciliane” dello scrittore e antropologo Giuseppe Pitrè. In realtà, le origini del Carnevale si radicano all’epoca romana, quando, per i festeggiamenti dei Saturnali, si bruciava, a fine festa, il re ...

Carnevale di Putignano - il più antico d'Italia : il programma 2018 - : Entra nel vivo la 624esima edizione della manifestazione Carnevalesca più antica d'Italia e più lunga d'Europa. Nella cittadina pugliese si festeggia da Santo Stefano fino al martedì grasso. Il tema ...

Soldini in Atlantico 'Per arrivare più veloce a Londra scelgo una rotta che non ho mai fatto' : 'Abbiamo scelto la rotta più breve, quella che passa vicino alle coste dell'Africa. Tutti i modelli meteo sono d'accordo, puntiamo su una rotta poco comune, che non ho mai fatto, ma che dovrebbe ...

Omega a St. Moritz - nel tracciato da bob più antico del mondo : In attesa delle Olimpiadi di PyeongChang di cui sarà l’Official Timekeeper, Omega ha offerto la possibilità a degli ospiti d’eccezione di vivere l’emozione di una discesa con il bob nello storico tracciato naturale dell’Olympia Bobrun a St.Moritz, la pista di bob più antica del mondo – inaugurata nel 1904 – lunga ben 1.722 e l’unica a refrigerazione naturale ad essere ancora utilizzata per le competizioni ...

Trovato il più antico fossile dell’Homo Sapiens fuori dal continente africano : potrebbe riscrivere la storia evolutiva dell’uomo : Un fossile Trovato in Israele indica che gli uomini moderni potrebbero aver lasciato l’Africa 100.000 anni prima di quanto si credeva finora. Gli scienziati dicono che un antico osso mascellare superiore e strumenti di pietra associati potrebbero significare anche che l’Homo Sapiens si sia presentato in Africa molto prima di quanto dimostrino ora i fossili. E questo potrebbe far ripensare a come ci siamo evoluti e a come abbiamo interagito con ...