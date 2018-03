Il Museo americano dell' Olocausto revoca un premio a San Suu Kyi Non ha condannato

huffingtonpost

: TERRY GILLIAM E DINTORNI Dal 20 al 29 marzo presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema Fondazione Cineteca Italia… - icinemaniaci : TERRY GILLIAM E DINTORNI Dal 20 al 29 marzo presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema Fondazione Cineteca Italia… -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Ildegli Stati Uniti ha deciso di togliere alla leader birmana San Suu Kyi il"Elie Wiesel", un importante riconoscimento per i diritti umani che le era stato consegnato nel 2012. Il motivo è la mancata condannae violenze avvenute nel suo Paese ai dannia minoranza dei Rohingya, una persecuzione equiparata dall'Onu a pulizia etnica.Ilda anni ha abbracciato la causaa minoranza musulmana in Birmania, pubblicando persino un rapporto in cui si parla di prove sempre più consolidate di "genocidio" commesse dai militari e dagli estremisti buddisti. In una lettera inviata a Suu Kyi, ilha accusato il suo governo di aver ostacolato le indaginie Nazioni Unite e di aver promosso una retorica improntata all'odio. Nonostante lei abbia detto di aver poca influenza nelle decisioni dei militari, l'istituzione ...