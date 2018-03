Il Guinness Pro 14 sbarca in Abruzzo | a L' Aquila si giocherà la sfida tra Zebre e Dragons

Rugby - Guinness Pro 14 2018 : super Benetton Treviso - con i Dragons arriva la quinta vittoria di fila : Sono cinque vittorie nelle ultime cinque partite di Guinness Pro 14: la Benetton Treviso non si ferma più e batte in trasferta i Dragons per 18-15. La squadra più in forma di tutto il torneo risale in quinta piazza nel proprio raggruppamento e va a caccia di un piazzamento più che dignitoso, in quella che è sicuramente la migliore stagione per quanto riguarda le franchigie italiane. Primo tempo davvero emozionante. Partono forte i padroni di ...