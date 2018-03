Il figlio fa il bullo sul bus | il padre lo fa andare a scuola di corsa per una settimana

IL PAPA' DEL PICCOLO BULLO/ Video : fa correre il figlio fino a scuola : "non siate amici - ma genitori" : Avete un figlio che si comporta da PICCOLO BULLO ? Un papà americano vi dà qualche consiglio su come educarli: non siate loro amici , siate dei genitori(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 17:12:00 GMT)

Il figlio di 10 anni fa il bullo sul bus - lui lo fa andare a scuola di corsa per un 1 km sotto la pioggia : Il figlio di Bryan Thornhill era stato espulso dal bus della scuola, perché durante i viaggi era solito importunare i compagni, con atteggiamenti da bullo. Il suo comportamento ha deluso il padre, che ha cercato la giusta punizione, per far sì che il figlio apprendesse la lezione: per una settimana lo ha costretto a raggiungere la scuola a piedi, correndo per circa un chilometro e mezzo. La punizione è stata documentata in ...