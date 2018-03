Il dibattito nel Pd sull' alleanza con i cinquestelle

Nel dibattito pre-voto economia scomparsa sui social : E se l'economia è praticamente scomparsa non va meglio ad altri temi chiave ma in apparenza poco interessanti agli occhi degli italiani 'social', come diritti civili, istruzione, ambiente e ...

“Lorenzo e Claudio Baglioni sono parenti?”. Sanremo - la verità sul concorrente e il conduttore. Appena letto il nome della nuova proposta nell’elenco ufficiale dei partecipanti al Festival - in rete si è scatenato il dibattito : la curiosità : Tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 c’è Lorenzo Baglioni. E allora con quel cognome la domanda è subito sorta spontanea a tutti. È parente del direttore artistico e cantautore Claudio Baglioni? Lui il Festival lo organizza e presenta. Ma si tratta semplicemente di omonimia e, a detta di Lorenzo, i due non si conoscevano nemmeno prima dell’avventura di Sanremo. Chiarito questo dubbio, conosciamo meglio il cantante in ...

RIFORMA PENSIONI/ Le tasse dimenticate nel dibattito elettorale (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. Le tasse dimenticate nel dibattito elettorale. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 gennaio(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:54:00 GMT)

Elezioni. Pd Corciano : al via i tavoli di lavoro dell'unione comunale. Importante stimolare il confronto e il dibattito nel territorio : Previsto infine per il giorno 8 febbraio, l'arrivo a Corciano del Vice Ministro dell'economia e finanze Enrico Morando per illustrare in un incontro pubblico i contenuti della recente legge di ...

SONIA BRUGANELLI / Aldo Grasso bacchetta la moglie di Bonolis : si riaccende il dibattito sui social : SONIA BRUGANELLI, Aldo Grasso bacchetta la moglie di Bonolis: “Non ha classe”. La replica è velenosa... Le ultime notizie sulla polemica relativa all'ostentazione della ricchezza...(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 18:30:00 GMT)