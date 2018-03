Il consigliere Cohn si dimette in polemica con Trump sui dazi

ilgiornale

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Un altro uomo ha abbandonato la nave. Sono arrivate quest'oggi le dimissioni di Gary D.economico di Donaldconsiderato un fedelissimo, nonché ideatore della riforma fiscale della Casa Bianca. L'ex banchiere di Goldman Sachs ha lasciato l'incarico dopo contrasti con il presidente sulla questione deisu acciaio e alluminio."Gary è stato il mio principaleeconomico e ha fatto un ottimo lavoro nel guidare la nostra agenda, contribuendo a realizzare tagli fiscali e riforme storiche e a far ripartire alla grande ancora una volta l'economia americana. È un talento raro e lo ringrazio per il servizio che ha dedicato al popolo americano", ha detto, dando notizie delle dimissioni, in una dichiarazione rilasciata al New York Times.Cheavrebbe lasciato era nell'aria già da qualche tempo, dopo che aveva ...