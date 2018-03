Il Buco | la Buca e Le Buche di Roma

huffingtonpost

(Di mercoledì 7 marzo 2018)... o? Hanno lo stesso significato, queste due piccole parole formate da due sole sillabe? Il vocabolario (Treccani, n.d.r.) precisa che sono due parole di diverso genere (questo è chiaro), che derivano probabilmente dallo stesso etimo. Probabilmente... perché proprio l'etimologia (dal greco ετυμος, significato, e λογος, discorso, parola), cioè l'origine di queste due parole, risulta incerta.Il maschileindica in genere un'apertura piccola, stretta, variamente profonda o che va da parte a parte, per lo più tondeggiante. Spesso si usa per definire appunto qualcosa di stretto, piccolo. O per definire un nascondiglio. Avrete sentito l'espressione "ha comprato undi casa", "viveva in un", oppure "quella stanza è un"... La parola può avere inoltre ...