“Ho perso 20 chili”. Nuova silhouette per Giovanni Ciacci. Lo stylist di “Detto fatto” si mostra dopo tre mesi di dieta : un altro Giò Giò : Nuova silhouette per Giovanni Ciacci. In occasione di “Ballando con le Stelle”, dove parteciperà in coppia con il ballerino Raimondo Todaro, è infatti dimagrito 20 chili. E la differenza si nota. Il famoso stylist di “Detto Fatto”, il programma condotto da Caterina Balivo, si è mostrato in fortissima in vista del programma di Milly Carlucci. In un’intervista rilasciata a Chi, Ciacci ha raccontato come ...

“Quanti chili ho perso in Honduras”. Isola - Nadia Rinaldi è ormai un’acciuga. Prima del reality aveva perso già 75 chili ma l’ago della bilancia è sceso ancora in modo impressionante. Sono bastate poche settimane per trasformarla. Come ha fatto : Isola dei Famosi, la nuova diretta si avvicina e il fermento è alle stelle. Francesco Monte sarà in studio per confrontarsi con Eva Henger? No, Francesco Monte non ci sarà: ha fatto sapere più volte che la faccenda del “canna-gate” finirà in tribunale e sarà un giudice a decidere di chi ha ragione e chi ha torto. Nel frattempo Monte e la Henger si evitano. Lei continua ad attaccarlo, lui continua a negare di aver fumato marijuana e a dire di ...

Nadia Rinaldi svela quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi : Quanto è dimagrita Nadia Rinaldi sull’Isola dei Famosi Il percorso di Nadia Rinaldi all’Isola dei Famosi è durato poco ma è bastato a far perdere chili alla simpatica attrice romana. L’ex naufraga è infatti dimagrita ancora di più in Honduras, dopo che in Italia ha perso ben 75 chili negli ultimi anni. quanti chili ha […] L'articolo Nadia Rinaldi svela quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi proviene da Gossip e ...

Blake Lively dopo le gravidanze : «Ho perso 27 chili in 14 mesi» : La foto di Gisele Bündchen, in bikini, appesa sul frigo non poteva fare miracoli. Blake Lively, oltre all’utile monito sempre in bella vista nella sua cucina, ha dovuto «darci dentro» per tornare in forma dopo le gravidanze. (Due, a distanza ravvicinata). E a poco più di un anno dall’ultimo parto, l’attrice, moglie di Ryan Reynolds, mostra con orgoglio i risultati. Uno scatto, condiviso via Instagram, in tenuta da ginnastica ...

Geordie Shore - Nathan Henry mostra il suo nuovo fisico : ha perso 15 chili : Ex On The Beach: Body SOS parte il 7 febbraio e va in onda ogni mercoledì alle 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV . ph: getty images

Vittorio Cecchi Gori - Rita Rusic a La vita in diretta : 'Ha perso 25 chili - lasciato solo da tutti' : Commossa. 'Vittorio è stabile e in costante miglioramento. È dimagritissimo, sarà dimagrito almeno 20-25 Kg. Ieri gli ho tagliato i capelli' . Così Rita Rusic , ospite de 'La vita in diretta' , il ...

La foto del medico di Novara condannato a morte in Iran : “Ha perso molti chili e sta male” : Un fotomontaggio lo mostra con lo sfondo del cielo azzurro sopra l’ingresso della prigione di Evin dov’è rinchiuso dal 25 aprile 2016 con l’accusa di essere una spia. La sua immagine è stata scattata una settimana fa: Ahmadreza Djalali, 46 anni, ha perso almeno venti chili e la scritta accanto a lui denuncia che ha gravi problemi di salute ma il gi...

Nadia Rinaldi : “Ho perso 73 chili e ho chiuso con gli uomini” : Nadia Rinaldi è pronta a sbarcare sull’Isola dei famosi… con 73 chili in meno. Nadia Rinaldi come ha perso peso? Nadia Rinaldi è visibilmente dimagrita. Come ha fatto a tornare in forma? Lo spiega lei stessa a Diva e Donna. “Ho concluso un percorso iniziato nel 2001 con il bypass intestinale che mi ha fatto […] L'articolo Nadia Rinaldi: “Ho perso 73 chili e ho chiuso con gli uomini” proviene da Gossip e Tv.

Lory Del Santo e la dieta detox dopo le vacanze : 'Ho perso 3 chili - ecco come ho fatto...' : 'Sono un'amante del vino, lo bevo a valanga'. Parola di Lory Del Santo, che oggi a Pomeriggio 5 ha rivelato di non essere una fan delle diete, ma di averne appena seguita una per rimettersi in forma ...

