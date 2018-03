“Ho perso 20 chili”  Nuova silhouette per Giovanni Ciacci Lo stylist di “Detto fatto” si

caffeinamagazine

: Ho il lieve sospetto che ci sia ancora troppa gente che non ha ancora capito di aver perso. - borghi_claudio : Ho il lieve sospetto che ci sia ancora troppa gente che non ha ancora capito di aver perso. - zaiapresidente : Ho sentito ieri #Renzi recriminare senza comprendere perché ha perso. Lo invito qui da noi a vedere come amministri… - juventusfc : ?? #Pochettino: «Innanzitutto voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia di Davide Astori e a tutte le perso… -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Nuovaper. In occasione di “Ballando con le Stelle”, dove parteciperà in coppia con il ballerino Raimondo Todaro, è infatti dimagrito 20 chili. E la differenza si nota. Il famosodi “Detto Fatto”, il programma condotto da Caterina Balivo, si è mostrato in fortissima in vista del programma di Milly Carlucci. In un’intervista rilasciata a Chi,ha raccontato come sarà la sua esperienza sul palco: “Molti degli altri concorrenti non so chi siano. Io sono l’unica vera star del programma e vincerò. Mi presento in coppia con un uomo perché con una donna sarebbe stata per me una forzatura. Ho solo paura dei giudici, perché con uno di loro ho un conto in sospeso perché per dieci anni abbiamo avuto in fidanzato in comune che alla fine mi ha mollato. Ho paura che possa essere prevenuto con me”. ...